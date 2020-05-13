Ludmilla é internada em hospital do Rio após fortes dores abdominais

Ludmilla deu um susto daqueles nos seguidores! A cantora compartilhou no Instagram uma foto em que aparece com soro na veia recebendo apoio da esposa, a dançarina Brunna Gonçalves.
"Na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza", escreveu na legenda.
À colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a assessoria de imprensa de Ludmilla alegou que "Ludmilla foi internada ontem em hospital no Rio de Janeiro após sentir fortes dores abdominais. Diagnosticada com pielonefrite aguda (espécie de processo inflamatório no rim), Ludmilla foi medicada e passa bem, seu quadro é estável, devendo receber alta em breve".