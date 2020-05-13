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Pielonefrite aguda

Ludmilla é internada em hospital do Rio após fortes dores abdominais

Cantora postou foto ao lado da esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, e assessoria de Ludmilla prestou esclarecimentos à colunista Fábia Oliveira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 10:38

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 10:38

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Ludmilla deu um susto daqueles nos seguidores! A cantora compartilhou no Instagram uma foto em que aparece com soro na veia recebendo apoio da esposa, a dançarina Brunna Gonçalves.
"Na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza", escreveu na legenda. 

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À colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a assessoria de imprensa de Ludmilla alegou que "Ludmilla foi internada ontem em hospital no Rio de Janeiro após sentir fortes dores abdominais. Diagnosticada com pielonefrite aguda (espécie de processo inflamatório no rim), Ludmilla foi medicada e passa bem, seu quadro é estável, devendo receber alta em breve". 

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