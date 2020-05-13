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Fotos: estilista Vera Wang viraliza com tanquinho aos 70 anos: 'Vodca'

Estilista decidiu entregar o segredo para ter o corpão na terceira idade e revelou rotina de exercícios, alimentação e drinques à base de vodca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 10:22

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 10:22

Aos 70 anos, estilista Vera Wang faz sucesso na web com corpão e tanquinho
Aos 70 anos, estilista Vera Wang faz sucesso na web com corpão e tanquinho Crédito: Reprodução/Instagram @verawang
A estilista Vera Wang, de 70 anos, chamou a atenção nas redes sociais nos últimos dias. Ela, que se tornou famosa pelos vestidos de noiva emblemáticos do mundo da moda, agora virou assunto pelo corpão com direito a tanquinho que anda ostentando por aí. 
Vera segue um estilo de vida saudável, que inclui exercícios regulares sem pular refeições. Muitos fãs quiseram saber o segredo de manter o corpão na terceira idade e em uma das fotos a estilista chegou a responder um dos questionamentos. 
"Trabalhar, dormir, um coquetel de vodca, não muito sol", disse. 

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Em outro post mais recente, Vera surgiu andando de bicicleta e dando show de disposição. "Não consigo acreditar que você tem 70, não é possível", disse um fã. Outro comentou: "Rainha de nunca envelhecer. 

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