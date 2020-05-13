Fotos: estilista Vera Wang viraliza com tanquinho aos 70 anos: 'Vodca'

Aos 70 anos, estilista Vera Wang faz sucesso na web com corpão e tanquinho Crédito: Reprodução/Instagram @verawang

A estilista Vera Wang, de 70 anos, chamou a atenção nas redes sociais nos últimos dias. Ela, que se tornou famosa pelos vestidos de noiva emblemáticos do mundo da moda, agora virou assunto pelo corpão com direito a tanquinho que anda ostentando por aí.

Vera segue um estilo de vida saudável, que inclui exercícios regulares sem pular refeições. Muitos fãs quiseram saber o segredo de manter o corpão na terceira idade e em uma das fotos a estilista chegou a responder um dos questionamentos.

"Trabalhar, dormir, um coquetel de vodca, não muito sol", disse.