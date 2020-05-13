Vídeo: Gizelly, capixaba do 'BBB 20', grita por Pyong e recria meme

Gizelly Bicalho está mais ativa do que nunca nas redes sociais - como a maioria de sus Furacões, como são chamados os fãs. Agora no Tik Tok, a advogada de Vitória que participou do "BBB 20" divertiu os seguidores ao recriar o meme em que grita chamando pelo colega de confinamento Pyong Lee.
No vídeo, ela aparece chorando e, em seguida, berra pelo nome do hipnólogo que também participou do reality da Globo.
Na ocasião em que nasceu o meme, Gizelly estava triste pela eliminação de Pyong e, desesperada, ela se jogou na cama e começou a chamar pelo nome do hipnólogo. As imagens viralizaram na web.
Com a repercussão, Gizelly decidiu recriar o meme.