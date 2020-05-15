José Loreto desabafa e diz que foi chamado de drogado ao usar insulina

José Loreto é portador de diabetes tipo 1 desde os 14 anos, quando foi diagnosticado com a doença. Nesta quinta (14), o ator realizou uma live para falar sobre o tema e debater com os seguidores. Em conversa com a médica que o acompanha, ele disse que leva uma vida saudável, mas que já foi vítima do preconceito.
O ator defendeu que os portadores da doença não devem ter vergonha de aplicar a insulina - quando é necessária - em público. "Uma vez, eu estava tomando insulina em um restaurante e o cara me olhou assim, 'Você é artista, né? Tomando injeção, tomando drogas?'. Eu disse, 'Estou! Estou tomando insulina, preciso disso para viver. E você deveria ser mais razoável em vez de fazer uma pergunta tão petulante".
"Quando eu fico com hipoglicemia, é como se eu estivesse bêbado sem beber. Você vai ficando grogue", continuou o ator.
Até o período da faculdade, Loreto confidenciou que tinha vergonha da doença, mas que atualmente acredita que a doença o ajuda a ser mais organizado e consciente.