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Em restaurante

José Loreto desabafa e diz que foi chamado de drogado ao usar insulina

Ator fez live com a médica que o acompanha para falar de diabetes e aproveitou a oportunidade para conscientizar as pessoas sobre a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 07:46

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 07:46

O ator José Loreto
O ator José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
José Loreto é portador de diabetes tipo 1 desde os 14 anos, quando foi diagnosticado com a doença. Nesta quinta (14), o ator realizou uma live para falar sobre o tema e debater com os seguidores. Em conversa com a médica que o acompanha, ele disse que leva uma vida saudável, mas que já foi vítima do preconceito. 
O ator defendeu que os portadores da doença não devem ter vergonha de aplicar a insulina - quando é necessária - em público. "Uma vez, eu estava tomando insulina em um restaurante e o cara me olhou assim, 'Você é artista, né? Tomando injeção, tomando drogas?'. Eu disse, 'Estou! Estou tomando insulina, preciso disso para viver. E você deveria ser mais razoável em vez de fazer uma pergunta tão petulante". 
"Quando eu fico com hipoglicemia, é como se eu estivesse bêbado sem beber. Você vai ficando grogue", continuou o ator. 

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Até o período da faculdade, Loreto confidenciou que tinha vergonha da doença, mas que atualmente acredita que a doença o ajuda a ser mais organizado e consciente. 

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