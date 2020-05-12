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Polêmica

Gusttavo Lima e Leonardo são criticados por publicar foto com frangos mortos

Garantindo a janta e mais tarde tem franguinho na panela, escreveu o intitulado embaixador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 16:53

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 16:53

Os cantores Gusttavo Lima e Leonardo
Os cantores Gusttavo Lima e Leonardo Crédito: Instagram/@gusttavolima
Gusttavo Lima e Leonardo polemizaram nas redes sociais no último domingo, dia 10. No Dia das Mães, o cantor mineiro usou o perfil oficial no Instagram para publicar uma fotografia com o sertanejo. Ambos aparecem segurando dois frangos mortos. "Garantindo a janta. Mais tarde tem franguinho na panela", disse Lima na legenda da imagem. Leonardo comentou: "foto raiz".
Diversos artistas se manifestaram na publicação, como o cantor Cesar Menotti: "Da canela amarela. Aí conhece", disse se referindo às aves mortas.
Já a cantora Tati Zaqui criticou a atitude de Gusttavo Lima e Leonardo. "Que decepção! Nenhum animal merece ser exposto dessa forma cruel", afirmou.

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Outros seguidores de Lima também lamentaram. "O cantor Gusttavo Lima com sua história de vida e superação ainda é admirável. Mas é muito triste ver essa foto e tantos comentários que admiram essa atitude. Mais triste ainda é ver mensagens que condenam veganos e veganismo com tanta raiva e desdém, fazendo piadas e comentários maldosos. Não sou de comentar em redes sociais, mas os animais merecem nosso total respeito", escreveu uma fã. "Não sou vegana, mas a foto dessa forma foi realmente desnecessária", disse outra.
Mas houve quem defendesse os cantores. "Ah, mano, vocês reclamam de tudo", desabafou um seguidor.
Ver essa foto no Instagram

Garantindo a janta, mais tarde tem franguinho na panela !!! @leonardo

Uma publicação compartilhada por ? Gusttavo Lima ? (@gusttavolima) em

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