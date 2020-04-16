Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Excesso de bebida

Gusttavo Lima diz que evitará lives para 'não ser censurado' após polêmica

O cantor usou as redes sociais para desabafar sobre críticas que recebeu por ter exposto bebida alcoólica durante lives que realizou na quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 15:23

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 15:23

Imagem de Gusttavo Lima em live realizada no dia 11 de abril
Imagem de Gusttavo Lima em live realizada no dia 11 de abril Crédito: Reprodução/YouTube
O cantor Gusttavo Lima usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 15, para desabafar sobre críticas que recebeu por ter exposto bebida alcoólica durante lives que realizou na quarentena.
"Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. O bom são as brincadeiras, a vontade de levar alegria, alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei live para ser censurado", avisou.
Gusttavo Lima também falou sobre o dinheiro arrecadado durante a transmissão para o combate ao novo coronavírus. "Juntos, ajudamos muitas pessoas. Foram toneladas de alimentos e arrecadações. Fizemos nosso papel. Deus abençoe a todos", concluiu a publicação no Twitter.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No Instagram, o cantor também fez questão de apontar as ações e instituições que foram ajudadas com a renda revertida para a compra de cestas básicas, álcool em gel e outros.
Gusttavo Lima publicou uma relação dos locais contemplados e disse que ainda tem mais a ser doado. "O restante está no nosso galpão para ser entregue no decorrer dos próximos dias. Obrigado a todos que nos apoiaram e juntos estão somando nessa época tão difícil", disse.

Veja Também

"Ninguém determina como eu devo ser", diz Ney Matogrosso sobre Damares

Ilha dos ricaços de Miami recebe carregamento de teste para Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados