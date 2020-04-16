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Polêmica!

'Ninguém determina como eu devo ser', diz Ney Matogrosso sobre Damares

Cantor diz que ministra se preocupa muito com vida sexual alheia: 'Jamais me submeterei a algum Estado ou a alguma igreja que venha decidir a minha vida particular', afirmou em cantor em programa no Youtube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 15:08

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 15:08

Ney Matogrosso, cantor
Ney Matogrosso, cantor Crédito: Divulgação
Ney Matogrosso, de 78 anos, afirmou que nenhum Estado, igreja ou pessoa definirá o que ele pode, ou não fazer. Em entrevista à Fabi Pereira, do "Papo de Música", o cantor afirma que a ministra Damares Alves (Chefe do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos) não deveria se preocupar tanto com a vida sexual das pessoas.
"Eu jamais me submeterei a algum Estado ou a alguma igreja que venha decidir a minha vida particular. Ele pode decidir leis para o trânsito, mas a minha vida, como eu vivo, é minha e ninguém pode determinar como eu devo ser, como eu devo fazer. Só quem determina isso sou eu", afirma ele, na entrevista que vai ao ar na próxima terça-feira (21), via YouTube.

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"Ninguém tem que te dizer o que você pode ou não pode. Não é Damares que vai dizer. O que Damares pode ensinar para a gente? Eles têm muita preocupação com a vida sexual das pessoas. Eu não entendo ter preocupação com a vida sexual de ninguém. Se você tem a sua vida sexual bem resolvida, você não está pouco se lixando pra vida sexual de quem tá do seu lado. Se você está preocupado com a vida sexual de outras pessoas, é porque a sua deve estar péssima", complementa.
O "Papo de Música" traz semanalmente entrevistas em tom intimista com artistas da cena musical brasileira, que vão de Pabllo Vittar a Adriana Calcanhotto. Neste mês, foram exibidas conversas com Djonga e Vitão.

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