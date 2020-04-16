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Cultura

Regina Duarte nomeia o roteirista Heber Trigueiro para o Audiovisual

Secretária descartou nome de André Sturm, que havia sido anunciado em dezembro pelo ex-secretário Roberto Alvim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 14:57

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 14:57

Heber Moura Trigueiro assume comando da Secretaria do Audiovisual no governo Bolsonaro
Heber Moura Trigueiro assume comando da Secretaria do Audiovisual no governo Bolsonaro Crédito: Festival de Gramado/ Pressphoto / Cleiton Thiele
Heber Trigueiro foi nomeado para chefiar a secretaria do Audiovisual no governo Bolsonaro. A escolha da secretária da Cultura Regina Duarte foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (16). Trigueiro substituiu Katiane Gouvêa em dezembro do ano passado e trabalhava como interino.
Gouvêa foi exonerada por Roberto Alvim, então no comando da Secretaria Especial da Cultural, e para o Audiovisual havia sido anunciado o nome de André Sturm.

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Com a troca de Alvim pela atriz Regina Duarte, atualmente no comando da pasta, Sturm não chegou nem a ser nomeado.
Roteirista, produtor de cinema e servidor na pasta do Audiovisual desde 2011, Trigueiro exerceu o cargo de coordenador-geral de acompanhamento e prestação de contas do órgão.
Ele é um dos roteiristas e montador de "Federal" (2010), sobre uma operação policial para prender um grande empresário envolvido com o tráfico de cocaína.

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