Regina Duarte nomeia o roteirista Heber Trigueiro para o Audiovisual

Heber Moura Trigueiro assume comando da Secretaria do Audiovisual no governo Bolsonaro Crédito: Festival de Gramado/ Pressphoto / Cleiton Thiele

Heber Trigueiro foi nomeado para chefiar a secretaria do Audiovisual no governo Bolsonaro. A escolha da secretária da Cultura Regina Duarte foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (16). Trigueiro substituiu Katiane Gouvêa em dezembro do ano passado e trabalhava como interino.

Gouvêa foi exonerada por Roberto Alvim, então no comando da Secretaria Especial da Cultural, e para o Audiovisual havia sido anunciado o nome de André Sturm.

Com a troca de Alvim pela atriz Regina Duarte, atualmente no comando da pasta, Sturm não chegou nem a ser nomeado.

Roteirista, produtor de cinema e servidor na pasta do Audiovisual desde 2011, Trigueiro exerceu o cargo de coordenador-geral de acompanhamento e prestação de contas do órgão.