Coronavírus: Carnaval de Congo de Máscaras é suspenso em Cariacica

Carnaval de Congo de Máscaras de Caricacica é suspenso por conta do novo coronavírus Crédito: Lucas Calazans/PMC

O avanço da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo foi responsável por mais uma baixa na cultura. O tradicional Carnaval de Congo de Máscaras, maior símbolo cultural de Cariacica, não será realizado na data prevista. Comemorado no dia de Nossa Senhora da Penha, a festa, que seria celebrada na próxima segunda-feira (20), em Roda d'Água, foi suspensa.

"Cultura é, antes de tudo, vida e saúde e elas vêm em primeiro lugar. Para evitar aglomerações e a propagação da doença, decidimos pela suspensão das comemorações, assim como qualquer atividade que signifique formação de público", explica a secretária de Cultura, Renata Weixter. Os festejos reúnem anualmente uma média de 10 mil pessoas.

Após a pandemia (ainda sem um prazo especificado), haverá uma reunião com as bandas e grupos participantes para que seja definida a nova data da celebração. Participarão das negociações, membros da Associação das Bandas de Congo de Cariacica, formada pelos grupos São Benedito de Piranema, Santa Izabel, São Benedito de Boa Vista, Unidos de Boa Vista, Mestre Tagibe, São Sebastião de Taquaçuru e as mirins de Mestre Tagibe e a de São Benedito de Piranema.

Para as comemorações não passarem em branco, a Secretaria de Cultura divulgará nas redes sociais da prefeitura o curta-metragem "O Bom da Brincadeira", documentário de 2014 dirigido por Ricardo Sá. A exibição começa na segunda (20), a partir das 18h. O horário tem uma justificativa: nesse momento, durante a festa, todas as bandas tocam juntas para homenagear Nossa Senhora.

Cena do documentário "O Bom da Brincadeira", de Ricardo Sá Crédito: Reprodução