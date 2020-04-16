Aos 84 anos, morre o autor de livros policiais Luiz Alfredo Garcia-Roza

O escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza morreu nesta quinta (16), no Rio de Janeiro Crédito: Tasso Marcelo

Internado desde o ano passado, depois de sofrer um acidente vascular-cerebral, o psicanalista e escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza, um dos mais celebrados autores policiais do país, morreu nesta quinta-feira (16), aos 84 anos, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por sua agente literária, Lúcia Riff.

Dono de uma voz grave, Garcia-Roza era um homem elegantemente afetuoso. Durante o tempo em que lecionou filosofia e psicanálise na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não era incomum que suas aulas tivessem turmas lotadas, com gente aglomerada nos corredores e até mesmo nas escadas.

O didatismo se manteve durante a carreira de autor policial: esnobando certa tradição que deixava o detetive acima do leitor, Garcia-Roza preferia que seu público acompanhasse a história no mesmo nível, com pistas e teorias sobre o comportamento humano dispostas de forma clara ao longo das páginas.

Carioca, viveu a juventude em Copacabana - dizia que a graça do bairro nos anos 1940 era poder atravessar as ruas sem carros - e passou pelo exército antes de chegar à universidade. Quase foi jogador de basquete. Frequentador da praia, gostava de pegar ondas com pneus de avião, que conseguia graças a contatos no aeroporto Santos Dumont.

Adquiriu o hábito da leitura em casa, com um tio. A famosa estante do delegado Espinosa, protagonista de quase todos os seus romances, na qual os livros se dispunham sem auxílio de prateleiras ou estantes, era cópia fiel daquela que seu criador teve quando jovem. Fascinado pelas jornadas de Raskólnikov e Ulysses, ao ser questionado sobre seu livro preferido, empatava "Crime e Castigo" com a "Ilíada" e a "Odisseia" - dos quais tinha edições cheias de anotações meticulosas.

HISTÓRIA

No escritório com vista para a Baía de Guanabara, no centro do Rio, comprado com o dinheiro que recebeu do prêmio Nestlé de 1997, misturavam-se livros de Hegel em vários idiomas, primeiras edições do delegado Espinosa ainda empacotadas, e volumes de Dashiell Hammett e Bernardo Carvalho.

A estreia tardia na ficção, aos 60 anos, veio após dois anos elaborando a trama de "O Silêncio da Chuva", considerado por muitos o seu melhor romance. Prestes a virar filme, sob a direção de Daniel Filho e com o ator Lázaro Ramos no papel de Espinosa, o livro ganhou dois dos mais prestigiados prêmios da época -o Jabuti e o Nestlé de 1997.

Romance policial: Espinosa, série de TV que trazia Domingos Montagner como protagonista Crédito: Divulgação

O personagem célebre também ganhou adaptação para a TV com a série Romance policial: Espinosa, estrelada por Domingos Montagner (1962-2016).

Publicado pela Companhia das Letras em 1996, após a insistência de Jorge Zahar, amigo e editor de seus livros de psicanálise, que o incentivou a procurar Luiz Schwarcz, o romance inaugura uma escola de literatura policial no Brasil ao narrar um suicídio e uma cascata de assassinatos e sequestros.

Com o aparecimento de Espinosa, todo o universo criminoso do Rio de Janeiro passou a ser contemplado na forma de crimes brutais, porém investigados com classe. Professores loucos, dentistas desaparecidos, policiais corruptos, prostitutas em profusão, na Copacabana do delegado Espinosa, tudo era possível.

Romances como "Espinosa sem saída" e "Na multidão" apresentavam uma aproximação perturbadora do leitor com os personagens, como se seus horrores estivessem diante dos olhos. Essa habilidade de olhar a alma por um viés sóbrio, possibilitou que até mesmo os livros mais densos, como "Uma janela em Copacabana" e "Céu de origamis" não perdessem o ar de thriller frente a investigação psicológica.

O escritor lançou "O Silêncio da Chuva", seu primeiro livro, aos 60 anos Crédito: Bel Pedrosa

Afirmando ter "horror a herói", Garcia-Roza fez de seu protagonista um funcionário público viciado em alimentos congelados e comida árabe, sempre disposto a proteger quem estivesse em perigo, por mais que no fim das contas essas pessoas fossem os próprios assassinos. Extremamente íntegro e incorruptível, Espinosa não é um gênio como Nero Wolfe, tampouco uma máquina institucional como Sam Spade, criações de Rex Stout e Dashiell Hammett.

Na sala do apartamento com vista para a enseada de Botafogo, onde vivia com sua mulher, a também escritora Livia Garcia-Roza, cada um ocupava uma mesa em lados opostos. Só liam um ao outro quando os livros já estavam nas livrarias. Esporadicamente, Livia postava no Facebook diálogos espirituosos que ambos travavam.