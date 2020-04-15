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Conar abre representação ética contra Gusttavo Lima por excesso de bebida em lives

Dezenas de internautas denunciaram as apresentações do cantor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:31

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:31

Imagem de Gusttavo Lima em live realizada no dia 11 de abril
Imagem de Gusttavo Lima em live realizada no dia 11 de abril Crédito: Reprodução/YouTube
O Conar, órgão de regulamentação publicitária, abriu uma representação ética contra o cantor Gusttavo Lima e a Ambev, por possíveis irregularidades em relação ao consumo de bebida alcoólica nas lives apresentadas pelo músico nas últimas semanas.
A representação foi aberta nesta terça-feira (14), após dezenas de denúncias de internautas, envolvendo desde a falta de mecanismo para o acesso de menores de idade até o consumo excessivo de bebida alcoólica pelo músico, o que poderia ser considerado um estímulo ao consumo irresponsável do produto.
Em nota, o Conar afirmou que, apesar do formato inovador das apresentações online, elas devem seguir "princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento, com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e sem fragilizar os cuidado para que não seja difundida a crianças e adolescentes".

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O cantor e a Ambev terão agora 20 dias para apresentar defesa, se assim quiserem. Caso o Conar entenda que houve irregularidade, as penas podem ser a alteração da peça publicitária, neste caso alteração da live, e advertência aos responsáveis. Procurados, Gusttavo Lima e a Ambev ainda não se manifestaram.
A mais recente live do músico aconteceu no sábado (11) e teve palavrões, declarações de amor e ele bebendo de cerveja a tequila, mostrando estar alterado em algumas ocasiões. "Que ressaca, meu Deus. O que colocaram na minha bebida, gente?", chegou a afirmar ele no dia seguinte nas redes sociais.
A live, que teve uma mensagem "a todos os cachaceiros desse mundo" em sua abertura, durou sete horas e meia e teve 5,5 milhões de acessos simultâneos. Uma semana antes, o cantor já tinha feito uma outra apresentação online que durou cinco horas e teve mais de 750 mil acessos simultâneos.
Esse formato de show ganhou força nas últimas semanas devido à quarentena do novo coronavírus, que cancelou apresentações em todo o país. Antes mais intimista, as lives passaram a ter produções elaboradas, câmeras em drones e patrocínio de marcas famosas, principalmente com os sertanejos.
As grandes lives também têm arrecadado fundos e equipamentos para hospitais e instituições de caridade, além de conscientizar sobre a necessidade de ficar em casa. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegou a fazer aparições pré-gravadas nas lives de Marília Mendonça e Jorge e Mateus.

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