Sorriso Maroto anuncia que fará live 'para quem ama as antigas'

O grupo de pagode Sorriso Maroto anunciou no domingo (12) que irá realizar uma "live" no dia 25 de abril, um sábado. A apresentação do grupo será transmitida no canal deles no YouTube, e ocorrerá às 15h. "É live que vocês querem, né? Então, anota aí: 25 de abril, às 15h, esperamos vocês no Youtube! Só pra quem ama as antigas, hein!", disse o grupo no Twitter. O anúncio ocorre em meio a uma série de "lives" que vêm sendo realizadas por cantores brasileiros, em especial de sertanejo e pagode.