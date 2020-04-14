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Sorriso Maroto anuncia que fará live 'para quem ama as antigas'

Marília Mendonça, Péricles e Bruno e Marrone são alguns dos nomes que aderiram às apresentações ao vivo, uma forma encontrada pelos artistas para manter seus shows e o contato com os fãs em meio à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 16:41

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 16:41

Sorriso Maroto anuncia data de show pela internet
Sorriso Maroto anuncia data de show pela internet Crédito: Reprodução Instagram
O grupo de pagode Sorriso Maroto anunciou no domingo (12) que irá realizar uma "live" no dia 25 de abril, um sábado. A apresentação do grupo será transmitida no canal deles no YouTube, e ocorrerá às 15h. "É live que vocês querem, né? Então, anota aí: 25 de abril, às 15h, esperamos vocês no Youtube! Só pra quem ama as antigas, hein!", disse o grupo no Twitter. O anúncio ocorre em meio a uma série de "lives" que vêm sendo realizadas por cantores brasileiros, em especial de sertanejo e pagode.
Marília Mendonça, Péricles, Jorge e Mateus e Bruno e Marrone são alguns dos nomes que aderiram às apresentações ao vivo, uma forma encontrada pelos artistas para manter seus shows e o contato com os fãs em meio à quarentena realizada devido à pandemia do novo coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Outro cantor que também anunciou no domingo que fará uma "live" é Thiaguinho, cuja apresentação ocorrerá no dia 23 de abril e terá músicas do seu novo álbum. Já esta semana contará com lives de The Killers, Wesley Safadão e César Menotti e Fabiano.

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