Ilha dos ricaços de Miami recebe carregamento de teste para Covid-19

De acordo com informações do Glamurama, trata-se da ilha mais exclusiva de Miami e por lá estão alguns dos endereços mais caros dos Estados Unidos.

Os exames, segundo a publicação, foram encomendados diretamente para moradores da ilha ou por pessoas que têm propriedade no local. Para ter acesso ao produto, o interessado tem que provar que vive ou tem propriedade por lá.