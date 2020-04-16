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Ilha dos ricaços de Miami recebe carregamento de teste para Covid-19

Fisher Island, de acordo com informações da Glamurama, recebeu lotes do testes do novo coronavírus em massa para as cerca de 800 famílias que vivem no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 10:04

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 10:04

Foto aérea mostra parte de Fisher Island, ilha dos ricaços de Miami, nos Estados Unidos
Foto aérea mostra parte de Fisher Island, ilha dos ricaços de Miami, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Divulgação
Se faltam testes em alguns lugares do mundo, em Fisher Island, nos Estados Unidos, praticamente todas as 800 famílias que vivem ou têm propriedade no local têm à disposição exames para o novo coronavírus
De acordo com informações do Glamurama, trata-se da ilha mais exclusiva de Miami e por lá estão alguns dos endereços mais caros dos Estados Unidos.

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Os exames, segundo a publicação, foram encomendados diretamente para moradores da ilha ou por pessoas que têm propriedade no local. Para ter acesso ao produto, o interessado tem que provar que vive ou tem propriedade por lá.

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