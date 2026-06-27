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Copa do Mundo

Cabo Verde elimina Arábia e vai pegar Argentina na 2ª fase da Copa

Seleção africana avança em sua primeira particpação

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 23:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2026 às 23:39
Cabo Verde x Arábia Saudita
Fotoarena/Folhapress

Cabo Verde e Arábia Saudita empataram por 0 a 0 nesta sexta-feira (26), em Houston, nos Estados Unidos, pela última rodada do grupo H da Copa do Mundo. Com o resultado, Cabo Verde avança para a segunda fase e irá enfrentar a Argentina, enquanto a Arábia foi eliminada. Cabo Verde entrou em campo sabendo que um empate seria o bastante para passar de fase.



Com a derrota do Uruguai por 1 a 0 para a Espanha no outro jogo do grupo H, a seleção africana assumiu o segundo lugar, ultrapassando os uruguaios e garantindo vaga direta na segunda fase  já o Uruguai foi eliminado, sem conseguir se classificar entre os terceiros melhores.


Cabo Verde termina na segunda colocação do grupo H com 3 pontos após três empates, atrás da líder Espanha, que fechou com 7 pontos. O Uruguai ficou em 3º com 2 pontos e à frente da lanterna Arábia Saudita, também eliminada da Copa com 2 pontos.


Na próxima fase, Cabo Verde enfrentará a Argentina, primeira colocada do grupo J. Os argentinos já garantiram a primeira posição do J após vitórias contra Áustria e Argélia, e não podem mais ser ultrapassados graças ao critério de confrontos diretos.


O jogo


O jogo em Houston começou mais pegado do que o que foi visto na Copa até aqui. Abdulhamid levou o cartão amarelo pela falta em João Paulo, por lance temerário. Logo depois, foi a vez de Wagner Pina ser amarelado por acertar a mão no rosto de Salem Al-Dawsari em disputa de bola.


A primeira boa chance de gol do 1º tempo aconteceu aos 17 minutos, e foi para a Arábia Saudita. Salem Al-Dawsari recebeu bom cruzamento na área, mas finalizou em cima da marcação de Wagner Pina.


Na volta do intervalo, Kevin Pina quase fez um golaço para Cabo Verde logo aos 5 minutos. O volante avançou pela direita, soltou uma bomba de fora da área e bola passou tirando tinta do gol de Al-Owais.


Na reta final da partida, Cabo Verde cresceu e chegou perto de fazer seu gol. Laros Duarte, irmão de Deroy, entrou em campo e já chegou perdendo uma chance inacreditável. Aos 29 minutos, o cabo-verdiano recebeu passe açucarado de Nuno da Costa, ficou cara a cara com Al-Owais, mas chutou em cima do goleiro saudita, desperdiçando o gol da vitória.


Aos 39, Nuno da Costa fez bela jogada pela direita, mas errou na finalização mandando direto para a lateral. Em outro lance, Nuno cruzou pela direita nas mãos de Al-Owais, mas o goleiro saudita deixou escapar, mas o zagueiro saudita afadtou o perigo para longe. No último lance, Cabo Verde perdeu mais uma grande chance, com Nuno da Costa tocando para Varela, que bateu para fora de cara para o gol.


CABO VERDE

Vozinha; Wagner Pina (Moreira), Borges, Roberto Lopes, João Paulo; Kevin Pina, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro (Laros Duarte), Ryan Mendes (Garry Rodrigues); Willy Semedo (Varela), Livramento (Nuno da Costa). T.: Pedro Bubista.


ARÁBIA SAUDITA

Al-Owais; Boushal (Al-Harbi), Al-Tambakti (Lajami), Al-Amri, Nasser Al-Dawsari; Al-Khaibari (Al-Juwayr), Kanno, Abdulhamid, Mandash (Al-Hamdan); Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari (Al-Shamat). T.: Giorgos Donis.


Local: NGR Stadium, Houston (EUA)Hora: 21h (horário de Brasília)

Árbitro: François Letexier (França)

Cartões amarelos: Abdulhamid, Nasser Al-Dawsari e Al-Buraikan (SAU); Wagner Pina (CAB)

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