Mãe de Neymar não sabia que namorado é bissexual, diz jornal

Dessa vez, segundo informações do jornal Extra, Nadine não sabia que o amado era bissexual e ficou em choque ao ler as notícias recentes que apontam o bonitão como ex-affair de vários homens.

"Só pessoas muito próximas sabiam que ele já tinha se relacionado com homens. A mãe e a irmã, por exemplo, já sabiam. Mas ele sempre passou uma imagem de hétero, principalmente para seus seguidores", revelou uma fonte próxima ao Extra.