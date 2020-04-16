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Mãe de Neymar não sabia que namorado é bissexual, diz jornal

Nadine Gonçalves, de 53 anos, que assumiu relacionamento com Tiago Ramos, de 23 anos, ficou em choque ao descobrir supostos relacionamentos do amado com outros homens, segundo informações do jornal Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 09:15

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 09:15

Nadine, mãe de Neymar, está namorando Tiago Ramos, amigo do filho
Nadine, mãe de Neymar, está namorando Tiago Ramos, amigo do filho Crédito: Reprodução/Instagram
As polêmicas em torno de Tiago Ramos, de 23 anos, o novo namorado de Nadine Gonçalves, de 53 anos, que vem a ser mãe do craque Neymar, ainda não acabaram. 
Dessa vez, segundo informações do jornal Extra, Nadine não sabia que o amado era bissexual e ficou em choque ao ler as notícias recentes que apontam o bonitão como ex-affair de vários homens. 
O gamer Tiago Ramos
O gamer Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoramoss
"Só pessoas muito próximas sabiam que ele já tinha se relacionado com homens. A mãe e a irmã, por exemplo, já sabiam. Mas ele sempre passou uma imagem de hétero, principalmente para seus seguidores", revelou uma fonte próxima ao Extra. 

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A boataria, por enquanto, dá conta de que Tiago já se relacionou com Carlinhos Maia, um cozinheiro e também teria feito parte de um trisal gay com o modelo Hans Madrid e seu marido, Raphael Stemberg. 
O gamer Tiago Ramos
O gamer Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoramoss

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