Mãe de Neymar não sabia que namorado é bissexual, diz jornal

As polêmicas em torno de Tiago Ramos, de 23 anos, o novo namorado de Nadine Gonçalves, de 53 anos, que vem a ser mãe do craque Neymar, ainda não acabaram.
Dessa vez, segundo informações do jornal Extra, Nadine não sabia que o amado era bissexual e ficou em choque ao ler as notícias recentes que apontam o bonitão como ex-affair de vários homens.
"Só pessoas muito próximas sabiam que ele já tinha se relacionado com homens. A mãe e a irmã, por exemplo, já sabiam. Mas ele sempre passou uma imagem de hétero, principalmente para seus seguidores", revelou uma fonte próxima ao Extra.
A boataria, por enquanto, dá conta de que Tiago já se relacionou com Carlinhos Maia, um cozinheiro e também teria feito parte de um trisal gay com o modelo Hans Madrid e seu marido, Raphael Stemberg.