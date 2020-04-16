Quarentena: Luan Santana e Jade Magalhães estão morando juntos

O músico Luan Santana e a noiva, Jade Magalhães Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

O cantor Luan Santana , 29, e sua noiva Jade Magalhães, 26, anteciparam os planos de morarem juntos e já estão há três semanas sob o mesmo teto. Eles estão na casa estúdio que o músico montou há cerca de dois anos na região de Alphaville, na Grande SP.

"Como estamos seguindo as orientações de isolamento social, quis trazer a Jade para ficar comigo. Estamos em perfeita harmonia e curtindo cada momento juntos, fazendo todas as tarefas domésticas em pareceria", afirmou o cantor em nota divulgada por sua assessoria.

Luan e Jade estão juntos há 12 anos e ficaram noivos em setembro do ano passado. A ideia de morar junto, no entanto, era para julho, mês em que deve ser entregue o apartamento contrato por ele para o casal. Já a data do casamento continua sem ser informada.