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Adiantaram os planos

Quarentena: Luan Santana e Jade Magalhães estão morando juntos

Luan e Jade estão juntos há 12 anos e ficaram noivos em setembro do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 08:29

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 08:29

O músico Luan Santana e a noiva, Jade Magalhães
O músico Luan Santana e a noiva, Jade Magalhães Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
O cantor Luan Santana, 29, e sua noiva Jade Magalhães, 26, anteciparam os planos de morarem juntos e já estão há três semanas sob o mesmo teto. Eles estão na casa estúdio que o músico montou há cerca de dois anos na região de Alphaville, na Grande SP.
"Como estamos seguindo as orientações de isolamento social, quis trazer a Jade para ficar comigo. Estamos em perfeita harmonia e curtindo cada momento juntos, fazendo todas as tarefas domésticas em pareceria", afirmou o cantor em nota divulgada por sua assessoria.
Luan e Jade estão juntos há 12 anos e ficaram noivos em setembro do ano passado. A ideia de morar junto, no entanto, era para julho, mês em que deve ser entregue o apartamento contrato por ele para o casal. Já a data do casamento continua sem ser informada.

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Luan planeja fazer uma live do quintal da casa em que está vivendo com Jade no próximo dia 26, com transmissão pelo YouTube. No final de março, ele já tinha feito uma live no Instagram, quando recebeu o padre Fábio de Mello e os pastores Deive Leonardo e André Valadão.

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