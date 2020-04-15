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Polêmica

Vice-presidente da Mangueira chama Thelma de mucama e é criticada

Guanayara Firmino diz que chamava atenção ao racismo estrutural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:26

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:26

"BBB 20": a sister Thelma Crédito: TV Globo/Reprodução
A vice-presidente da Mangueira, Guanayara Firmino, usou as redes sociais para se posicionar contra Thelma, participante do Big Brother Brasil (Globo). Em sua página do Facebook, ela usou um fundo de emojis de cocô e escreveu: "Thelma, safada! Mucama fdp!".
Alguns amigos de Firmino reforçaram a posição dela. Um deles publicou o significado da palavra mucama, endossando a opinião da líder da escola. "Escrava ou criada negra/que vivia mais próxima dos senhores, ajudava nos serviços caseiros".
Nas redes sociais, fãs da Mangueira se mostraram decepcionados. Grande parte do público lembrou que a escola desfilou com um Jesus Cristo negro. E, agora, uma representante da mesma escola se contradiz com um ato de racismo. "Mucama safada não ofende apenas Thelma, como também todas as mulheres pretas", escreveu uma das internautas.
A vice-presidente respondeu com um comunicado, dizendo que ficou surpresa com a repercussão de sua publicação que foi feita em um post fechado apenas para os seus amigos na rede social.

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Firmino disse, ainda, que escreveu aquilo no calor da emoção e que ela retrata a sua "indignação pelo preconceito estrutural do País que faz com que alguém tenha o apelido de 'Babu', de babuíno, porque quando criança era chamado assim, e que faz com que os negros não se protejam e se cuidem quando são alvejados por atitudes preconceituosas como tem acontecido no programa."
A vice-presidente explica que a sua postura foi motivada por sua "indignação contra preconceitos de qualquer natureza" e que a opinião dela não representando "qualquer opinião/posicionamento da Estação Primeira de Mangueira ou como membro da diretoria da escola".
A própria Mangueira informou, por meio de nota, que a opinião da vice-presidente não retrata a visão da escola. A equipe de Thelma usou o perfil da sister para rebater a questão. "Ela deveria se envergonhar de ter falado e não com a repercussão. A pessoa a frente de uma escola grande, que aborda temas essenciais. Vem, fala um trem desses e diz que a página é dela e ela fala o que quer. Internet não é terra sem lei e eu espero que ela saiba disso."

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