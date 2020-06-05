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Fabio Assunção fala sobre ter perdido 27 kg para papel em série

O ator, que interpretará  o personagem Ciro na série Fim, também contou que tem feito exercícios somente uma ou duas vezes por semana durante a quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 16:26

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 16:26

Fabio Assunção aparece com corpo sarado e recebe elogios de fãs
Fabio Assunção aparece com corpo sarado e recebe elogios de fãs Crédito: Instagram/FabioAssunção
Fabio Assunção participou do Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, 5, e falou sobre ter perdido cerca de 27 kg para interpretar o personagem Ciro na série Fim.
O ator falou um pouco mais sobre o papel na produção baseada em livro de Fernanda Torres: "Como são quatro fases, pega ele mais novo até a morte. Nessa 1ª fase era importante ele estar mais em forma. Eu estava com 97 kg".
"Essa matemática do alimento, com o peso, com o corpo, com o corpo me mudou também. Você estando mais leve, se alimentando melhor, com coisas mais saudáveis, a sua cabeça fica melhor, o seu espírito fica melhor", afirmou.
Fabio Assunção também contou que tem feito exercícios somente uma ou duas vezes por semana durante a quarentena: "Estou mantendo o peso, a dieta, mas não sou um cara que gosta de malhar".

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