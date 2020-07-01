Globo confirma que contrato de José Loreto não será renovado

O ator José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto

A Rede Globo confirmou, por meio de nota enviada ao E+ nesta quarta-feira, 1º, que não renovará o contrato do ator José Loreto. Loreto começou sua carreira na emissora em 2005, em Malhação e sua participação mais recente em uma novela foi em O Sétimo Guardião, que chegou ao fim em 2019.

Mesmo com a saída do ator, a assessoria da emissora reforça que José Loreto "tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas".

O ator faz parte de uma lista de artistas que foram demitidos ou se demitiram da Globo nos últimos meses, como o humorista Renato Aragão, demitido na terça-feira (30) Miguel Falabella, Zeca Camargo e Regina Duarte, esta última devido à decisão de assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo Bolsonaro.

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"Como todos sabem, nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos.