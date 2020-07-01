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Globo confirma que contrato de José Loreto não será renovado

Mesmo com a saída, a assessoria da emissora reforça que o ator  'tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 17:40

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 17:40

O ator José Loreto
O ator José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
A Rede Globo confirmou, por meio de nota enviada ao E+ nesta quarta-feira, 1º, que não renovará o contrato do ator José Loreto. Loreto começou sua carreira na emissora em 2005, em Malhação e sua participação mais recente em uma novela foi em O Sétimo Guardião, que chegou ao fim em 2019.
Mesmo com a saída do ator, a assessoria da emissora reforça que José Loreto "tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas".
O ator faz parte de uma lista de artistas que foram demitidos ou se demitiram da Globo nos últimos meses, como o humorista Renato Aragão, demitido na terça-feira (30) Miguel Falabella, Zeca Camargo e Regina Duarte, esta última devido à decisão de assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo Bolsonaro.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA 

"Como todos sabem, nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos.
Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. José Loreto, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas."

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