Ex-BBB Daniel diz que só fez sexo com 4 pessoas: 'Não tenho experiência'

Daniel Lenhardt, do "BBB 20", abriu o jogo sobre a própria vida sexual. O modelo revelou que fez sexo com quatro pessoas ao longo de seus 23 anos.
Questionado sobre possível lado selvagem na cama, o bonitão respondeu que sim, possui esses atrativos, mas ponderou: "Não é muito selvagem, eu tive poucas relações sexuais. E não sou um cara que teve muito sexo. Não tenho experiência, mas a gente vai aprendendo".
O ex-brother ainda lembrou que sua primeira vez foi em um banheiro de balada com uma menina que conheceu na festa. "Não cheguei nem a gozar", explicou. Na segunda oportunidade, o loiro disse que estava mais nervoso e que foi à casa da companheira, mas não conseguiu fazer direito porque o cachorro da eleita o ficava encarando.