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Ex-BBB Daniel diz que só fez sexo com 4 pessoas: 'Não tenho experiência'

Participante do 'BBB 20' disse que sua primeira vez foi em banheiro de balada e também revelou que possui um lado selvagem na cama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 08:59

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 08:59

O ex-BBB Daniel Lenhardt
O ex-BBB Daniel Lenhardt Crédito: Antonio Kaio
Daniel Lenhardt, do "BBB 20", abriu o jogo sobre a própria vida sexual. O modelo revelou que fez sexo com quatro pessoas ao longo de seus 23 anos. 
Questionado sobre possível lado selvagem na cama, o bonitão respondeu que sim, possui esses atrativos, mas ponderou: "Não é muito selvagem, eu tive poucas relações sexuais. E não sou um cara que teve muito sexo. Não tenho experiência, mas a gente vai aprendendo".

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O ex-brother ainda lembrou que sua primeira vez foi em um banheiro de balada com uma menina que conheceu na festa. "Não cheguei nem a gozar", explicou. Na segunda oportunidade, o loiro disse que estava mais nervoso e que foi à casa da companheira, mas não conseguiu fazer direito porque o cachorro da eleita o ficava encarando. 

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