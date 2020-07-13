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Polícia investiga suicídio

Neto de Elvis Presley, Benjamin Keough é achado morto em casa

Filho de Lisa Marie Prestley, Benjamin Keough, de 27 anos, foi achado com ferimento de bala e indícios de suicídio neste domingo (12)

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 08:51
Lisa Marie Prestley e o filho, Benjamin Keough
Lisa Marie Presley e o filho, Benjamin Keough Crédito: Reprodução/Instagram @its.never.goodbye
Benjamin Keough, de 27 anos, filho de Lisa Marie Presley, de 51 anos, e neto de Elvis Presley, foi encontrado morto neste domingo (12) em Calabasas, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo o portal TMZ, o rapaz foi encontrado em uma situação de aparente suicídio causado por um ferimento a bala. O caso é investigado pela polícia local. 
"Ela está completamente arrasada, inconsolável e devastada, mas está tentando se manter forte por suas filhas de 11 anos e por sua filha mais velha, Riley. Ela adorava seu filho. Ele era o amor da vida dela", detalhou Roger Widynowski, porta-voz de Lisa Marie, ao TMZ. 
Benjamin, que é famoso por sua semelhança física com o avô, é irmão da atriz Riley Keough, famosa por filmes de terror e filha de Lisa e Danny Keough. 

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Assim como o avô, Benjamin também era músico e chegou a fechar um contrato de US$ 5 milhões com uma gravadora em 2009, ainda com informações do TMZ. 

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