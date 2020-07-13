Neto de Elvis Presley, Benjamin Keough é achado morto em casa

Lisa Marie Presley e o filho, Benjamin Keough Crédito: Reprodução/Instagram @its.never.goodbye

Benjamin Keough, de 27 anos, filho de Lisa Marie Presley , de 51 anos, e neto de Elvis Presley , foi encontrado morto neste domingo (12) em Calabasas, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo o portal TMZ, o rapaz foi encontrado em uma situação de aparente suicídio causado por um ferimento a bala. O caso é investigado pela polícia local.

"Ela está completamente arrasada, inconsolável e devastada, mas está tentando se manter forte por suas filhas de 11 anos e por sua filha mais velha, Riley. Ela adorava seu filho. Ele era o amor da vida dela", detalhou Roger Widynowski, porta-voz de Lisa Marie, ao TMZ.

Benjamin, que é famoso por sua semelhança física com o avô, é irmão da atriz Riley Keough, famosa por filmes de terror e filha de Lisa e Danny Keough.