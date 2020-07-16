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Ex-BBB capixaba Gizelly vai apresentar live de Luiza e Maurilio

A transmissão de Tô Bem, nome da live, acontece no dia 17 de julho às 20h por meio de canal do YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 09:41

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 09:41

A dupla Luiza e Maurilio
A dupla Luiza e Maurilio Crédito: Reprodução/Instagram @luizaemauriliooficial
Depois de a primeira live,  S de Saudade, Luiza e Maurilio preparam mais um show virtual nesta sexta-feira (17) às 20h, no canal da dupla no YouTube. A apresentação será da ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho. Tô Bem, nome da apresentação, faz parte do repertório dos sertanejos de 2016, sucesso da época, que eles resgatam agora para escrever mais um capítulo na história das transmissões ao vivo.
Com duas canções em evidência, Luiza e Maurilio comemoram o poder que a internet tem em democratizar uma obra. Com apenas 2 meses de lançada, a canção Pode Sumir já tem mais de 10 milhões de visualizações só no YouTube.

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Para a live, o repertório terá Furando o sinal, Cai na minha cama, Dorme comigo, Greve de respirar, Atrás das grades, Deixa a menina, Mais mulher que a sua, Orgulho bobo, Esquece que me conheceu, Vendedor de mentiras,  Vai desapegando, Nega,  Beijinho de brincadeira,  Pra que isso, To bem, e, claro, S de saudade.

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