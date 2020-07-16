Ex-BBB capixaba Gizelly vai apresentar live de Luiza e Maurilio

Depois de a primeira live, S de Saudade, Luiza e Maurilio preparam mais um show virtual nesta sexta-feira (17) às 20h, no canal da dupla no YouTube. A apresentação será da ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho. Tô Bem, nome da apresentação, faz parte do repertório dos sertanejos de 2016, sucesso da época, que eles resgatam agora para escrever mais um capítulo na história das transmissões ao vivo.
Com duas canções em evidência, Luiza e Maurilio comemoram o poder que a internet tem em democratizar uma obra. Com apenas 2 meses de lançada, a canção Pode Sumir já tem mais de 10 milhões de visualizações só no YouTube.
Para a live, o repertório terá Furando o sinal, Cai na minha cama, Dorme comigo, Greve de respirar, Atrás das grades, Deixa a menina, Mais mulher que a sua, Orgulho bobo, Esquece que me conheceu, Vendedor de mentiras, Vai desapegando, Nega, Beijinho de brincadeira, Pra que isso, To bem, e, claro, S de saudade.