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Em momento raro, rainha Elizabeth II cai na gargalhada em reunião online

Monarca de 94 anos está cumprindo sua agenda pública com conferências virtuais e acabou se divertindo ao falar sobre esporte jamaicano na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 08:59

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 08:59

Em momento raro, rainha Elizabeth II cai na gargalhada em reunião online
Explodiu o fofurômetro! Em momento raro, rainha Elizabeth II cai na gargalhada em reunião online Crédito: Reprodução/Twitter
Isolada em meio à pandemia do coronavírus, a rainha Elizabeth II, de 94 anos, não é vista publicamente há algum tempo. No entanto, depois de protagonizar cenas que viralizaram em que a monarca surge andando a cavalo nos jardins reais, a líder britânica apareceu em momento raro durante conferência virtual. 
A rainha participou de um bate-papo online com membros das Forças Armadas para tratar do surto da Covid-19, segundo informações do portal Uol, e caiu na gargalhada em momento da conversa em que os integrantes abordaram bobsled, uma modalidade de corrida de trenó muito popular na Jamaica. Elizabeth II soltou aquela gargalhada e exclamou: "Deus, isto parece um trabalho muito perigoso!". 

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Ela também perguntou a Shanwayne Stephens, oficial que lhe fez a revelação esportiva, sobre os treinos em meio à quarentena. Ele respondeu que buscou empurrar carros pela estrada para se manter ativo e, de novo, a monarca caiu no riso. "Bem, suponho que essa seja uma maneira de treinar", finalizou. 

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