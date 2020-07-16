Em momento raro, rainha Elizabeth II cai na gargalhada em reunião online

Isolada em meio à pandemia do coronavírus, a rainha Elizabeth II, de 94 anos, não é vista publicamente há algum tempo. No entanto, depois de protagonizar cenas que viralizaram em que a monarca surge andando a cavalo nos jardins reais, a líder britânica apareceu em momento raro durante conferência virtual.
A rainha participou de um bate-papo online com membros das Forças Armadas para tratar do surto da Covid-19, segundo informações do portal Uol, e caiu na gargalhada em momento da conversa em que os integrantes abordaram bobsled, uma modalidade de corrida de trenó muito popular na Jamaica. Elizabeth II soltou aquela gargalhada e exclamou: "Deus, isto parece um trabalho muito perigoso!".
Ela também perguntou a Shanwayne Stephens, oficial que lhe fez a revelação esportiva, sobre os treinos em meio à quarentena. Ele respondeu que buscou empurrar carros pela estrada para se manter ativo e, de novo, a monarca caiu no riso. "Bem, suponho que essa seja uma maneira de treinar", finalizou.