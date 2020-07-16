Corpão! Luciana Gimenez exibe boa forma com look justinho

Que Luciana Gimenez tem um corpão daqueles não é novidade para ninguém. Mas nesta quarta (15), mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a apresentadora surgiu com look chamativo em seu perfil do Instagram e chamou a atenção com sua boa forma.
A mãe de Lucas Jagger foi à emissora em que trabalha para gravar uma edição de seu Luciana By Night, programa de entrevista com famosos, e fez questão de mostrar a superprodução para os seguidores.
Nos stories, o vestido prateado que Luciana usou acabou ressaltando as curvas e fazendo sucesso com as fãs.