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Corpão! Luciana Gimenez exibe boa forma com look justinho

Apresentadora surpreendeu com vestido prateado e acabou exaltando as curvas em vídeos feitos pelo seu perfil do Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 08:34

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 08:34

A apresentadora Luciana Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Que Luciana Gimenez tem um corpão daqueles não é novidade para ninguém. Mas nesta quarta (15), mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a apresentadora surgiu com look chamativo em seu perfil do Instagram e chamou a atenção com sua boa forma. 
A mãe de Lucas Jagger foi à emissora em que trabalha para gravar uma edição de seu Luciana By Night, programa de entrevista com famosos, e fez questão de mostrar a superprodução para os seguidores. 

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Nos stories, o vestido prateado que Luciana usou acabou ressaltando as curvas e fazendo sucesso com as fãs. 
A apresentadora Luciana Gimenez
  Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

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