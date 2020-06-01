Rainha Elizabeth II surge andando a cavalo em meio à pandemia

A família real britânica divulgou neste domingo (31) fotos que mostram a rainha Elizabeth II, de 94 anos, fazer sua primeira aparição após o início do período de isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. Nos cliques, a monarca surge andando a cavalo no parque do Castelo de Windsor.
No dia 11 de abril, Elizabeth II chegou a emitir uma mensagem de Feliz Páscoa, mas sem aparecer em momento algum.
"Na foto, a Rainha está montada em Fern uma pônei Fell de 14 anos de idade no Windsor Home Park neste fim de semana", descreve o post feito nas redes sociais reais britânicas, mostrando a rainha em momento de lazer.
O perfil ainda completou: "Sua Majestade gosta de equitação desde a infância, e está intimamente envolvida com o bem-estar dos cavalos que possui para criação, equitação e hipismo".