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Aos 94 anos

Rainha Elizabeth II surge andando a cavalo em meio à pandemia

Monarca de 94 anos aproveitou o dia de sol em Windsor para montar e andar a cavalo em sua primeira aparição desde que se isolou em meio à pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 08:55

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 08:55

A rainha Elizabeth II andando a cavalo no parque do Castelo de Windsor no fim de semana em sua primeira aparição após isolamento importo pela pandemia do novo coronavírus
A rainha Elizabeth II andando a cavalo no parque do Castelo de Windsor no fim de semana em sua primeira aparição após isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus Crédito: Reprodução/Twitter @royalfamily
A família real britânica divulgou neste domingo (31) fotos que mostram a rainha Elizabeth II, de 94 anos, fazer sua primeira aparição após o início do período de isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. Nos cliques, a monarca surge andando a cavalo no parque do Castelo de Windsor. 
No dia 11 de abril, Elizabeth II chegou a emitir uma mensagem de Feliz Páscoa, mas sem aparecer em momento algum. 
"Na foto, a Rainha está montada em Fern  uma pônei Fell de 14 anos de idade  no Windsor Home Park neste fim de semana", descreve o post feito nas redes sociais reais britânicas, mostrando a rainha em momento de lazer. 

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O perfil ainda completou: "Sua Majestade gosta de equitação desde a infância, e está intimamente envolvida com o bem-estar dos cavalos que possui para criação, equitação e hipismo". 

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