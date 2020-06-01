Cantora capixaba Tamara Angel nega namoro com Roberto Carlos

"Somos colegas de trabalho. Conheci o Roberto Carlos pessoalmente a convite do próprio e de sua equipe para assistir a um show do mesmo, isso 1 ano depois da minha apresentação no The Voice Brasil", lembrou. E continuou: "Fui ao camarim e tirei foto (obviamente sou fã e conterrânea do Rei). Ele me disse que assistiu minha apresentação no The Voice e gostou bastante (no programa eu havia mencionado seu nome ao dizer que sou 'da terra do Rei Roberto Carlos' quando perguntaram de onde eu era)".