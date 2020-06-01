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"Nunca insinuou"

Cantora capixaba Tamara Angel nega namoro com Roberto Carlos

Ex-The Voice foi apotada como namorada de Roberto Carlos pelo programa 'A Tarde é Sua', mas desmentiu o boato pelas redes sociais e entrevista à revista Quem neste domingo (31)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 08:38

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 08:38

O cantor Roberto Carlos e a também cantora Tamara Angel, ex-The Voice
O cantor Roberto Carlos e a também cantora Tamara Angel, ex-The Voice Crédito: Reprodução/Instagram @tamaraangeloficial
A cantora Tamara Angel, de 27 anos, esclareceu a boataria que daria conta de que ela era a nova eleita de Roberto Carlos e negou o namoro por meio de suas redes sociais neste domingo (31). Em entrevista à revista Quem, a artista natural de Cachoeiro de Itapemirim - mesma cidade em que nasceu o Rei - explicou como se aproximou do cantor. 
"Roberto nunca insinuou em nenhum momento qualquer intenção para comigo, muito cordial e extremamente educado"
Tamara Angel - Cantora capixaba, em entrevista à revista Quem
"Somos colegas de trabalho. Conheci o Roberto Carlos pessoalmente a convite do próprio e de sua equipe para assistir a um show do mesmo, isso 1 ano depois da minha apresentação no The Voice Brasil", lembrou. E continuou: "Fui ao camarim e tirei foto (obviamente sou fã e conterrânea do Rei). Ele me disse que assistiu minha apresentação no The Voice e gostou bastante (no programa eu havia mencionado seu nome ao dizer que sou 'da terra do Rei Roberto Carlos' quando perguntaram de onde eu era)".

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Os rumores do romance nasceram na última semana, quando o programa "A Tarde é Sua" apontou Tamara como nova amada do Rei e alegou que os dois estariam vivendo um relacionamento à distância

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