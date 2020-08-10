Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nos EUA

Meghah Markle e Adele têm ido às aulas de pilates juntas

As sessões estariam ajudando Meghan a esquecer a batalha judicial contra o jornal The Mail on Sunday, que ela está processando por divulgar trechos de uma carta que escreveu a seu pai, Thomas Markle, 76
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:28

Meghan Markle e a cantora Adele Crédito: Montagem A GAZETA
Meghan Markle, 39,e Adele, 32, estão fazendo aulas de pilates juntas. As duas teriam se tornado amigas após a duquesa de Sussex se mudar para Los Angeles, nos Estados Unidos, no início deste ano e passar a viver em uma residência próxima à da cantora britânica que costuma passar por lá para cumprimentar, Meghan e seu marido, Harry, 35.
"Meghan e Adele têm tido aulas de pilates e estão adorando. O instrutor também deu aulas para Harry. É um grande destruidor de estresse", contou uma fonte ao Mirror. As sessões estariam ajudando Meghan a esquecer a batalha judicial contra o jornal The Mail on Sunday, que ela está processando por divulgar trechos de uma carta que escreveu a seu pai, Thomas Markle, 76.
No início de agosto, Adele surpreendeu ao aparecer irreconhecível em uma foto na qual parabenizava Beyoncé pelo novo trabalho. Ainda segundo a publicação a perda de peso da cantora não teve relação alguma com querer ser "magra". O personal trainer da artista Pete Geracimo disse que o filho de Adele, Angelo, 7, foi a razão principal para que a estrela resolvesse perder peso, e não vendas de álbuns, publicidade ou ser uma modelo.

"Quando Adele e eu começamos nossa jornada juntos, o objetivo nunca foi ficar supermagra. Tratava-se de mantê-la saudável, especialmente, após a gravidez e a cirurgia", afirmou Geracimo. Ele disse ainda que quando a turnê do álbum "25" foi anunciada ele preparou uma rotina extenuante de exercícios para 13 meses voltada para a artista. "Nesse tempo, ela se entusiasmou com o treinamento e fez melhores escolhas alimentares", relembrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados