Jornalista gay posa com namorado na bancada do Jornal Nacional

O Jornal Nacional do último sábado (9) foi apresentado pelo âncora Matheus Ribeiro, primeiro abertamente gay a sentar na bancada comandada por William Bonner diariamente na Globo. Aos 26 anos, ele é apresentador da TV Anhanguera e, antes de entrar no ar, o bonitão posou com o namorado, Yuri Piazzarollo, nos Estúdios Globo no Rio de Janeiro.
Em clique compartilhado nas redes sociais de Piazzarollo, o âncora posa pronto para apresentar o jornal, de terno e gravata, enquanto o namorado aparece mais informal.
Matheus apresentou o telejornal ao lado da jornalista Larissa Pereira, da TV Cabo Branco, da Grande João Pessoa.