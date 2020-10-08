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Aos 23 anos

Vídeo: youtuber Gustavo Rocha declara que é gay

'Foi muito difícil para os meus pais entenderem', afirmou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 07:57

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 07:57

O influenciador Gustavo Rocha
O influenciador Gustavo Rocha Crédito: Reprodução/YouTube Gustavo Rocha
O youtuber Gustavo Rocha, 23, conhecido pelo canal Irmãos Rocha, publicou um vídeo na noite de terça-feira (6) para compartilhar com os seguidores que é gay. "Esse foi um dos vídeos mais difíceis que já gravei em minha vida", afirmou. "Espero que me entendam e assistam de coração aberto."
"Espero que vocês se sintam inspirados de alguma forma e entendam que não há problema algum em sermos quem realmente somos", disse. "Amar é um ato puro e é assim que eu vou viver... amando quem eu quiser."
"Eu recebo mensagens sobre a minha orientação sexual todos os dias nas minhas redes sociais", contou no vídeo. "Eu acho justo vir aqui apresentar um pouco mais de mim. Desde que eu nasci eu sou gay. Gosto de meninos desde que era criança. As pessoas não viram gays, lésbiscas. Elas são o que elas são. Acho muito bonito bater no peito e falar que sou gay."
No vídeo, que já conta com mais de meio milhão de visualizações e está na primeira posição entre os vídeo em alta no YouTube, ele contou que os pais já sabiam da orientação sexual dele há cerca de 5 anos, mas que na época ele ainda não se sentia pronto para "sair do armário".
"Foi muito difícil para os meus pais entenderem", afirmou. "Eles tiveram uma criação diferente. O que eu fiz foi mostrar meu lado e dizer que eu precisava ser feliz. Eles têm que entender que eu não vou viver uma vida de mentira."
Ele falou ainda sobre as comparações com o irmão, Túlio Rocha, que avalia que sempre foi mais másculo. Nos vídeos da dupla, os dois sempre apareciam dançando e sensualizando juntos. Gustavo definiu o irmão como heterossexual, mas não "sem masculinidade frágil".
O youtuber revelou ainda que tem uma outra irmã homossexual e que apoia a diversidade, mas que cada um tem seu tempo para conseguir falar em público sobre a própria sexualidade.
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seja como você é ?????

Uma publicação compartilhada por Gustavo Rocha (@gustavorocha) em

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