Kylie Jenner combina unhas pontudas com bolsa de R$ 450 mil

Kylie Jenner decidiu exibir na web o resultado de suas novas unhas stiletto (aquelas com formato mais pontiagudo). Ao mostrar o novo "acessório", a irmã das Kardashian acabou deixando escapar o modelo de sua bolsa - da mesma cor do esmalte que usou.
A peça é bastante conhecida como o modelo mais famoso da Hermès, a Birkin. Para o item da grife francesa, é usado couro de crocodilo. Segundo informações do DailyMail, a bolsa é avaliada em 80 mil dólares, algo em torno de R$ 450 mil na cotação atual.
Recentemente, Kylie surpreendeu os seguidores com seu closet imenso e contou que a mãe, Kris Jenner, a incentiva a fazer investimentos por meio de peças valiosas e de colecionador para o guarda-roupa.