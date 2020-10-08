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Kylie Jenner combina unhas pontudas com bolsa de R$ 450 mil

Socialite e empresária ainda disse que a mãe, Kris Jenner, a incentiva a comprar peças valiosas para o closet, em entrevista anterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 08:33

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 08:33

A socialite e empresária Kylie Jenner exibe bolsa Birkin, da Hermès (destaque), de R$ 450 mil
A socialite e empresária Kylie Jenner exibe bolsa Birkin, da Hermès (destaque), de R$ 450 mil Crédito: Reprodução/Instagram @kyliejenner/Montagem A GAZETA
Kylie Jenner decidiu exibir na web o resultado de suas novas unhas stiletto (aquelas com formato mais pontiagudo). Ao mostrar o novo "acessório", a irmã das Kardashian acabou deixando escapar o modelo de sua bolsa - da mesma cor do esmalte que usou. 
A peça é bastante conhecida como o modelo mais famoso da Hermès, a Birkin. Para o item da grife francesa, é usado couro de crocodilo. Segundo informações do DailyMail, a bolsa é avaliada em 80 mil dólares, algo em torno de R$ 450 mil na cotação atual. 

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Recentemente, Kylie surpreendeu os seguidores com seu closet imenso e contou que a mãe, Kris Jenner, a incentiva a fazer investimentos por meio de peças valiosas e de colecionador para o guarda-roupa. 
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had to get these for a shoot. kinda love em. might stay ???

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