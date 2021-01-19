Cabelos: 5 tendências de coloração e cortes para 2021

O início do ano é sempre marcado por uma sensação de mudança. E nada melhor para “virar a chave” do que um transformação no visual, não é mesmo? Mudar a cor ou o corte das madeixas é sempre uma boa forma de variar não só os cabelos, mas garantir também uma sensação de “cara nova”.
Em 2021, as tendências de coloração e corte contemplam diversos gostos, garantindo o espaço da naturalidade, com bastante volume e um aspecto mais “fresh”, que já vem sendo sucesso há várias temporadas. Mas tudo isso sem abrir mão da clássica e atemporal iluminação dos fios mais claros quando o assunto é cor.
Além disso, as propostas são bem democráticas, prometem ficar bem em vários tipos de cabelos e também nos mais diferentes formatos de rosto. Saiba quais são as apostas de tendências dos profissionais capixabas para este ano:
Pixie Cut
O tradicional corte em camadas garante volume aos cabelos - sejam eles lisos, cacheados ou crespos - e, segundo a cabeleireira Ariel Mainardi, os fios volumosos estão com tudo. “Cabelos mais leves, naturais e repicados serão tendência em 2021. Cada dia mais as mulheres procuram sua liberdade e usam seu cabelo natural. Um corte com volume bem distribuído facilita os cuidados, é sexy e demonstra confiança!”, diz a profissional.
A indicação da hairstylist e colorista Lalumy Ramos são as chamadas “mechas contorno”. O visual pode variar de acordo com o formato e comprimento do cabelo e é personalizado, mas consiste em iluminar principalmente a frente, evidenciando os contornos do rosto. “Além de danificar menos os fios, pode ser usado tanto em loiras que querem dar uma repaginada no visual, como também para morenas iluminadas. Ideal para quem ama o verão, esse tipo de coloração combina muito com praia e sol. E devido a praticidade e saúde dos fios, o contorno veio para ficar”, destaca Lalumy.
O hairstylist Renato Pagotto colocou suas fichas nos curtinhos. Bem práticos, eles são uma boa pedida, principalmente para a temporada de altas temperaturas. “O short cut com camadas internas está se tornando o queridinho das mulheres que buscam mais praticidade e leveza nos cabelos. Esse corte combina muito com a tendência do 'messy hair' (aquele aspecto “bagunçadinho”), que também está em alta. Isso porque não exige finalização, deixando o dia a dia mais fácil sem perder o estilo”.
A aposta da cabeleireira Alana Diniz são as mechas feitas com tinta que promete profundidade à cor natural, mas sem distorcê-la muito. Os fios são iluminados em até quatro tons, no máximo, ficando ligeiramente mais claros que a base do cabelo. “Essa técnica dispensa o uso de descolorante, o que compromete menos a saúde dos cabelos, já que a porcentagem de amônia presente nas tintas é bem menor. Não tem um contraste tão grande com a cor natural, mas ilumina e pode ser uma ótima opção para clarear os cabelos de maneira saudável. Normalmente, são tons de mel, acobreado, chocolate e avelã”, afirma Alana.
Igor Caetano, hairstylist, garante que o corte “pixie” curtinho e raspado promete ser uma das principais tendências de 2021, principalmente para cabelos cacheados e crespos. Mas a moda é usá-lo com cores modernas, como o loiro platinado, o ruivo acobreado e o rose gold. O profissional aponta essas cores como “sob medida” para aquelas que buscam estilo e modernidade. “O pixie cut é confundido muitas vezes com o corte "joãozinho", mas a diferença é que, nessa versão, é deixado mais volume no topo da cabeça. Indicado para quem ama os cabelos curtinhos, ainda mais no verão. Esse corte é uma ótima maneira de inovar, se destacar e ficar linda”, defende Igor.