Cabelos: 5 tendências de coloração e cortes para 2021

Pixie Cut

O tradicional corte em camadas garante volume aos cabelos - sejam eles lisos, cacheados ou crespos - e, segundo a cabeleireira Ariel Mainardi, os fios volumosos estão com tudo. “Cabelos mais leves, naturais e repicados serão tendência em 2021. Cada dia mais as mulheres procuram sua liberdade e usam seu cabelo natural. Um corte com volume bem distribuído facilita os cuidados, é sexy e demonstra confiança!”, diz a profissional.

A indicação da hairstylist e colorista Lalumy Ramos são as chamadas “mechas contorno”. O visual pode variar de acordo com o formato e comprimento do cabelo e é personalizado, mas consiste em iluminar principalmente a frente, evidenciando os contornos do rosto. “Além de danificar menos os fios, pode ser usado tanto em loiras que querem dar uma repaginada no visual, como também para morenas iluminadas. Ideal para quem ama o verão, esse tipo de coloração combina muito com praia e sol. E devido a praticidade e saúde dos fios, o contorno veio para ficar”, destaca Lalumy.

O hairstylist Renato Pagotto colocou suas fichas nos curtinhos. Bem práticos, eles são uma boa pedida, principalmente para a temporada de altas temperaturas. “O short cut com camadas internas está se tornando o queridinho das mulheres que buscam mais praticidade e leveza nos cabelos. Esse corte combina muito com a tendência do 'messy hair' (aquele aspecto “bagunçadinho”), que também está em alta. Isso porque não exige finalização, deixando o dia a dia mais fácil sem perder o estilo”.

A aposta da cabeleireira Alana Diniz são as mechas feitas com tinta que promete profundidade à cor natural, mas sem distorcê-la muito. Os fios são iluminados em até quatro tons, no máximo, ficando ligeiramente mais claros que a base do cabelo. “Essa técnica dispensa o uso de descolorante, o que compromete menos a saúde dos cabelos, já que a porcentagem de amônia presente nas tintas é bem menor. Não tem um contraste tão grande com a cor natural, mas ilumina e pode ser uma ótima opção para clarear os cabelos de maneira saudável. Normalmente, são tons de mel, acobreado, chocolate e avelã”, afirma Alana.