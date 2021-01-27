Biquíni de amarração: dicas para usar o modelo e acertar no bronze

A atriz Fernanda Paes Leme escolheu o de biquíni de amarração para as suas férias de verão Crédito: Reprodução/ Instagram

O biquíni ganhou uma nova cara nesse verão. Além do modelo cortininha, é a peça de tirinhas transpassadas na cintura que faz sucesso nas redes sociais, nas praias e nas piscinas. O biquíni com amarração é queridinho de famosas como Anitta, Bruna Marquezini, Iza e Fernanda Paes Leme. O apresentador Rodrigo Faro também brincou com a versão para seu corpo, copiando a tendência adotada pela mulher. A ideia do modelo é dar voltas ao redor do corpo para criar uma proposta cheia de atitude.

A consultora de moda Brunella Fuzeto conta que a amarração de biquínis é uma tendência. "Muitas influenciadoras e famosas começaram a publicar fotos nas redes sociais com as peças aparentemente tradicionais, se não fosse o detalhe das tirinhas transpassadas na cintura. Ao invés de ter tiras pré-estabelecidas e determinadas no biquíni, foi feita uma bem comprida e democrática para ser amarrada como a mulher quiser", explica.

Ou seja, para aderir à tendência não é necessário comprar nenhum biquíni novo. Se seu top tiver as alças mais compridas, basta amarrá-las ao redor do corpo. "A mulher pode escolher o modelo ideal de acordo com o seu estilo e o que mais favoreça o biotipo. A criatividade é o que se destaca nessa tendência, então não temos muitas regras", diz Brunella.

CONFORTO

A consultora de imagem e estilo Bruna Villar diz que a escolha do modelo deve ser do mesmo jeito que acontece com os biquínis tradicionais. "Analisando o que veste melhor o tipo físico e deixa mais confortável".

Apesar ser ótimo para as fotos, é preciso saber se ele realmente funciona nas situações reais da vida. "Não acredito que esse modelo seja dos mais funcionais. Primeiro porque me passa a sensação daquela roupa desconfortável que a gente tem que ficar sempre arrumando. Segundo porque também não é a opção mais legal para ficar com marquinha. Porém, muitas pessoas não ligam para isso, nem para conforto, nem para marquinha", diz Bruna. Para quem quer aderir à tendência ela sugere encontrar um modelo que goste e se divertir com as possibilidades de amarrações. "Quem não tá muito familiarizado, uma opção pode ser começar investindo em modelos lisos e com menos informação".

Brunella explica que a ideia das amarrações é conceitual e para as mulheres de estilo moderno e criativo. Ela diz ainda que algumas amarrações são fáceis de serem feitas como a invertida, a transpassada e a de um ombro só. "Se você curte uma moda mais clássica aposte em outras tendências, o 'hot pant', por exemplo, voltou com tudo e é clássico. Eu vejo esse modelo de amarrações como ideal para fotos. Para um dia inteiro de praia e sol talvez não seja o mais confortável".

BRONZE SEM MARCAS

Outro cuidado que se deve ter é com o bronzeado. A dermatologista Thayla Campostrini conta que, ao optar pelo ........ modelo de biquíni, é preciso ter cuidados para evitar a marca de sol na pele. "Para evitar ficar com marquinha indesejada e com 'aspecto de zebra', é fundamental escolher um horário ideal para ir à praia ou piscina, principalmente antes de 10 horas e após 16 horas, horários com menor incidência de radiação ultravioleta", diz.

O indicado é reforçar a proteção solar a cada 3 horas ou sempre que se molhar, garantindo assim a proteção contra a radiação ultravioleta. "Uma boa opção para quem vai usar o biquíni de tiras é retocar a fotoproteção com filtros solares em spray nas regiões descobertas pelas tiras, já que eles são mais práticos de aplicar do que os mais encorpados, de consistência cremosa. Além disso, é muito importante aplicar o filtro solar embaixo das tiras já que a pessoa pode se movimentar e, com isso, elas mudarem de lugar, deixando várias marquinhas diferentes", alerta a médica.