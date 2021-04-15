Peeling de outono: 5 tratamentos para investir na meia-estação

Peelings químicos superficiais são mais leves e podem ser feitos em casa Crédito: Freepik

O peeling é tratamento que propicia a descamação da pele do rosto, de modo superficial, médio ou profundo, dependendo do problema e dos resultados que se deseja obter. E o outono é a estação ideal para realizar o procedimento.

A dermatologista Isabella Redighieri explica que épocas com a temperatura mais amena são ideais para fazer tratamentos abrasivos na pele. "Normalmente é necessário ficar uns dias sem exposição direta ao sol, para evitar efeito rebote e manchas. O peeling é capaz de promover a renovação celular, o clareamento da pele, a melhora da textura, dos poros e da oleosidade", diz.

A dermatologista Giane Giro conta que o peeling promove um descamação da pele em diferentes graus, de acordo com a profundidade escolhida no tratamento. "A descamação e renovação da pele tem efeitos benéficos como a melhora da qualidade da pele, suaviza rugas finas, clareia manchas, melhora a acne e a aparência dos poros e das cicatrizes, além de estimular a produção de colágeno".

Os peelings podem ser superficiais, médios ou profundos. Os primeiros eliminam somente a camada mais externa da epiderme, já os profundos removem totalmente a epiderme, atingindo até a derme. "Os peelings superficiais têm resultados mais discretos e possuem tempo de recuperação mais curto. Os médios e profundos possuem melhor resultado no tratamento do envelhecimento, mas tem um tempo de recuperação mais longo e não podem ser realizados em todos os tipos de pele", explica Giane Giro.

Diferenças

A dermatologista Karina Mazzini conta que existem os peelings que são realizados em consultório, normalmente mais fortes e invasivos, e os peelings químicos superficiais, que são bem mais leves e podem ser feitos em casa, aplicando produtos na pele. "Normalmente, indicamos o peeling químico, que são os 'home care', para as pessoas de 20 a 30 anos, e o tratamento de laser para aquelas com danos mais profundos. Pessoas com doenças de pele ou infecção ativa, e mulheres grávidas ou amamentando devem consultar seus médicos antes de realizar o procedimento", alerta a médica. Confira 5 tipos de peelings, indicados pelas experts, para você investir na meia-estação.