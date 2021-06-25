15 lançamentos de perfumes para usar no inverno

Royalmadeira Único, da Jequiti

É um eau de parfum fresco e repleto de personalidade. Uma fragrância criada pelo perfumista Fabrice Pellegrin, que explora o gengibre e as nuances aromáticas da sálvia, contrastando com o calor encorpado do musgo. É um fougère (uma família olfativa relacionada às fragrâncias masculinas) contemporâneo. Preço: R$ 299,00.

O Eau de Parfum tem uma mistura harmoniosa de pera verde, Jasmim, Tonka Feijão e uma fusão de Baunilha. Propõe uma mistura proibida de sedução irresistivelmente sedutora e radiante. Preço: R$ 519,00 (50ml)

O lançamento traz o clima das montanhas de um dos países mais frios do mundo, a Islândia, que também é conhecido por ter o ar mais puro da Terra. Para atingir a sensação de baixa temperatura do produto, a marca recorreu a um exclusivo e inovador frescor conhecido como aldeído, com nuances metálicas, que o tornam extremamente gelado. É um olfativo moderno e inovador que contrasta notas de sálvia e cedro em sua composição. Preço: R$ 119,90

O novo perfume feminino traz uma fragrância divertida, moderna e radiante. Moderna, alegre e feminina, é um choque, nada convencional, mas harmonioso de notas florais frescas e levemente calmantes. Preço: R$ 669,00

Uma fragrância amadeirada e provocante que traz o poder do oud, madeira mais nobre do mundo, combinado à instigante piper, pimenta nativa da Mata Atlântica Brasileira, com um toque floral de íris e jasmim. É para despertar os sentidos. Preço: R$ 196,00

Disponível como colônia e na versão body splash, o perfume traz como nota principal a Flor de Guaraná, cheia de energia e representação da brasilidade. Para complementar esse integrante da família olfativa Frutal Cítrica, tons de amora preta, framboesa, cassis, baunilha, bergamota, jasmim, pêssego, sândalo e romã se misturam no aroma delicado e marcante do novo produto. Preço: R$ 99,90

O perfume tem uma combinação de notas verdes: o extrato de genciana adiciona um amargor único e viciante à fusão de um buquê de manjericão. Tem ainda o vetiver, conhecido por sua longa persistência, e a madeira de Caxemira com sua sensualidade cálida. Preço: R$ 399,00

Inspirada pela liberdade, pela elegância de Paris e na vibração de Nova York, onde foi concebida pelos mestres perfumistas Anne Flipo e Carlos Benaïm, a fragrância caminha na linha entre o masculino e o feminino. A nota base de Libre contrasta com os ingredientes principais do fougère. Personalizado por Anne Flipo para destacar sua extravagância, o coração de lavanda diva da França traz à tona as facetas mais quentes da essência. Também conta com o vetiver, frequentemente presente em fragrâncias masculinas por sua característica de adicionar toques escuros de fumaça e madeira às notas de base viciantes, exaltando as notas florais e o frescor de cada ingrediente em um só frasco. Preço: R$ 429,00 (30ml)

O perfume revela o frescor revigorante da mandarina e do acorde verde que se misturam a um coração floral de rosa e toque de romã, e uma base de cumaru e almíscar para uma experiência olfativa multifacetada. O perfume é apresentado no mesmo frasco curvo e icônico de 212 VIP, agora em um tom verde metálico, inspirado nos campos de futebol americano e nos ingredientes aromáticos à base de plantas contidos em sua fórmula 100% vegana. Preço: R$ 619,00.

O perfume, de Marina de Bourbon, conta com as suaves notas de marmelo, realçadas pelo doce amargo da toranja, que trazem frescor e suavidade. O coração floral, composto por íris, jacinto e jasmim, expande delicadamente as notas frutadas. As notas de almíscar envoltas em cedro e âmbar conferem à fragrância seu encanto envolvente. Preço: R$ 260,00 (30ml)

O perfume é ideal para os exploradores modernos e arrojados, com uma combinação de sândalo amadeirado, bergamota fresca, noz-moscada e olíbano. Ele combina o vigor de um Eau de Parfum com a refrescância de uma colônia, resultando em uma fragrância universal de exploração sem limites.

O perfume tem um toque apimentado de rosas recém-cortadas com sorbet espumante de groselha negra. A leveza da flor anuncia um contraste ultra sexy, um encontro sedutor entre delicados flertes de baunilha e madeira de caxemira. Um acorde perfeito, deixando um rastro almiscarado, suave e sensual. Essa dualidade anuncia lentamente uma fragrância floral frutada. Preço: R$ 319,00 (30ml)

É uma fragrância masculina marcante, com toda a intensidade do oud, a madeira mais sofisticada e cobiçada do mundo, como nota principal do fundo, compondo um doce e profundo amadeirado. Suas pinceladas orientais marcantes, combinadas à força da Madeira de Cashmere, acrescentam o toque final quente e exótico. Preço: R$ 144,90

Inspirada na cidade das luzes, a fragrância celebra a autenticidade de Rica. O produto traz um exclusivo acorde de Champagne, notas frutais borbulhantes e o dulçor da baunilha envelopadas por um rico buquê floral rosado. Combinados, os ingredientes remetem à combinação única entre modernidade e sofisticação.