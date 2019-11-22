Arquiteta capixaba ganha prêmio de design nacional

A arquiteta Natalia Scarpati ganhou prêmio de design Crédito: Divulgação Natalia Scarpati

A arquiteta capixaba Natalia Scarpati acaba de ganhar o Brasil Design Award, o prêmio mais abrangente do design nacional, com a criação de uma cadeira-balanço. "Arrebol é um balanço para área externa que além de assumir medidas mais arrojadas e elegantes, alinha em um único produto a produção artesanal com o acabamento e durabilidade proporcionado por materiais e processos industriais. O que aporta ainda mais valor a peça e garante seu uso em áreas descobertas".

Ela conta que parte da inspiração surgiu com a poesia de Carlos Rennó e cantada por Gal Costa na música Mar e Sol, que retrata muito bem o aspecto romântico e acolhedor da peça. "Arrebol é o efeito causado pelo reflexo da luz do sol, tanto no amanhecer quanto no momento em que o sol se põe. Inspirado nisso, o mobiliário propõe um jogo entre dois materiais distintos: a tela para proporcionar a transparência (para que se veja o que está abaixo do mobiliário) e o tricô para garantir ainda mais o conforto", explica.

Libriana, Natalia diz que ao escolher a arquitetura, a profissão lhe trouxe um olhar mais atento. "Esse é o principal alimento para minhas ideias. Ainda assim, fui incentivada a desenvolver produtos pelo meu pai durante a faculdade, que além de colocar a mão na massa comigo e embarcar em todas as minhas aventuras, desde cedo apostou que eu faria uma especialização em design em alguma cidade pelo mundo".