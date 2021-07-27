Veja 7 alimentos que são vilões da alimentação saudável

Iorgute: muitos são ricos em açúcar e às vezes disfarçados de alimentos saudáveis Crédito: Freepik

A alimentação saudável é uma grande aliada na qualidade de vida de qualquer pessoa. Segundo nutricionistas, é preciso diminuir o contato com substâncias químicas, enlatados, processados e embutidos. Apesar da correria do dia a dia, todo mundo quer comer bem, mas poucos conseguem seguir a regra, na prática.

A médica nutróloga Marcella Garcez, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, diz que é errado focar apenas nas calorias dos alimentos na hora de fazer a escolha. "Apesar de ser um dado importante, é absolutamente equivocado focar apenas nas calorias como fator de escolha para consumo alimentar. Muito mais relevante é conhecer a composição dos alimentos e suas funcionalidades", diz.

É recomendável saber além das calorias, se tem proteínas, gorduras e quais são elas, se os carboidratos representam os açúcares, se tem fibras, sódio e outros minerais, vitaminas, corantes e conservantes. "Gorduras modificadas para ficarem mais estáveis e açúcar em excesso estão entre os maiores equívocos alimentares da vida moderna e com o consumo excessivo de sal, são a principal causa de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, diabetes e hipertensão", diz a médica.

INVISTA NOS VEGETAIS

A nutricionista Adriana Stavro diz que existem alimentos, como pão integral e barras de cerrais, que parecem inofensivos, mas na verdade são cheios de açúcar, adoçantes, corantes, aromatizantes, sal e outros elementos prejudiciais à saúde e para perda de peso. "A melhor dieta vem de alimentos naturais, minimamente processados, e concentra-se na qualidade e nas porções, que devem conter vegetais, grãos integrais e carnes magras", explica.

Para ela, a lista de ingredientes é a melhor ferramenta para determinar se um produto alimentar é uma boa escolha ou não. "Na verdade, é a única maneira de determinar se o item é feito de comida real ou se contém açúcares, óleos vegetais e aditivos adicionados. Então, toda vez que comprar algo no supermercado, não importa se é iogurte ou molho de tomate, leia a lista de ingredientes", sugere.

Um padrão alimentar baseado em vegetais é o caminho a seguir. "Estudos mostram que pessoas que consomem uma alimentação baseada em vegetais têm risco 16% menor de desenvolver doenças cardíacas, possivelmente porque essas dietas tendem a incluir mais fibras ​​e nutrientes como potássio, vitamina, antioxidantes dentre outros, enquanto limita a ingestão de gordura saturada e carboidratos refinados", diz Adriana Stavro.

A nutricionista Adriana Stavro fala sobre os alimentos que podem ser vilões Crédito: Divulgação Adriana Stavro

"A comida não é o inimigo. Em vez de focar no que você não deve comer, pense no que você pode adicionar ao seu prato para melhorar sua saúde" Adriana Stavro - Nutricionista

VEJA OS RÓTULOS

A nutricionista Simone Silva, da Clínica Simone Neri, conta que é importante ter conhecimento do que se está consumindo. "Por isso, conhecer e saber verificar os rótulos dos alimentos é importante para uma alimentação mais saudável. Através deles verificamos a quantidade calórica, a quantidade de gordura, açúcar, sódio e quais ingredientes este produto possui".

Ela diz ser comum, para quem está no processo de emagrecimento, verificar que determinado produto tem baixa caloria, e logo pensar ser saudável e que pode ser consumido em grande quantidade. "Mas engana-se, pois este produto pode conter um teor maior de gordura, sódio ou outros aditivos químicos que também são prejudiciais à saúde", ressalta.

Por isso, é preciso ficar atento as escolhas. A recompensa de um estilo de vida saudável é enorme. É comprovado que hábitos alimentares saudáveis reduzem o risco de doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer, diabetes tipo 2, obesidade e até ansiedade e depressão.

As profissionais listaram sete alimentos vilões da alimentação saudável. Veja abaixo.