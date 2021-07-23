Novidades da moda: biquínis, sandálias, joias e coleção plus size

As peças foram inspiradas na cidade do coração da apresentadora, o Rio de Janeiro Crédito: Divulgação Vinicius Mochizuki

As atenções se voltam para Tóquio, no Japão, onde acontecem os Jogos Olímpicos de 2021. E a moda também celebra o esporte. A Nike, por exemplo, se juntou a quatro ícones internacionais do estilo para criar coleções que festejam o maior evento esportivo do mundo.

Já a Havaianas, com o objetivo de fortalecer ainda mais a paixão pelo mar, se uniu a Confederação Brasileira de Surf e virou o uniforme oficial do Time Brasil. "Desde a nossa primeira parceria com o WSL, nós entendemos a ligação que temos com esse esporte e lifestyle, e por isso somos apaixonados por eles. Estamos muito empolgados por vestir os atletas brasileiros por completo e, com certeza, queremos vê-los no pódio, carregando a medalha de ouro", afirma Mafê Albuquerque, diretora de Comunicação Global de Havaianas. As peças utilizadas pela Seleção Brasileira de Surf receberão aplicações de identificação do país, mas as versões originais poderão ser encontradas nas lojas físicas, pontos de venda e Digital Flagship Store da marca.

Nos lançamentos da semana, tem ainda as novas joias da designer Adriana Delamestro, a coleção de moda praia e fitness assinada peça apresentadora Patrícia Poeta e a nova linha plus size da Renner. Confira!

CELEBRAÇÃO DO ESPORTE

As peças combinam texturas e tecidos contrastantes, criando formas e silhuetas inesperadas Crédito: Divulgação Nike

A Nike se juntou a quatro ícones internacionais do estilo para celebrar o esporte. As coleções foram criadas em colaboração com Yoon Ahn, da Ambush; Jun Takahashi, da Undercover; Chitose Abe, da sacai; e Virgil Abloh, da Off-White. Cada uma delas celebra jeitos únicos de se expressar por meio do esporte. Esse grupo de estilistas representa o inigualável visual de atletas e de suas roupas esportivas. Individualmente, cada designer abordou o tema por uma perspectiva diferente, sempre dentro do amplo espectro do esporte.

“A coleção sacai é inspirada em modelos clássicos e tradicionais. As peças combinam texturas e tecidos contrastantes, criando formas e silhuetas inesperadas, únicas e originais”, diz Chitose Abe.

COLEÇÃO ASSINADA POR PATRÍCIA POETA

As peças foram inspiradas na cidade do coração da apresentadora, o Rio de Janeiro Crédito: Divulgação Vinicius Mochizuki

A Líquido e a Lycra lançam a segunda coleção com a apresentadora Patrícia Poeta, a PPoeta by Líquido . As peças foram inspiradas na cidade do coração da apresentadora, o Rio de Janeiro, e abraçam toda a beleza natural que a região exala. A collab oferece peças de moda praia e fitness confeccionadas a partir de tecidos tecnológicos.

São 48 produtos de moda praia, sendo 4 opções de maiôs, 4 conjuntos de biquínis e 4 modelos de saída. Já a coleção fitness terá conjuntos de calças leggings e tops distribuídos em um mix de cores neutras e coloridas. Para as estampas, destaque para a Volpi, uma mistura de cores vibrantes e quentes, com um mix de tons avermelhados que mesclam entre as cores rosa, laranja e amarelo, personificando a sensação que o Rio de Janeiro oferece.

MODA E DECORAÇÃO

A marca registrada são os sapatos com originalidade Crédito: Divulgação Manolita/ Westwing

Buscando referências na arte e na arquitetura, a designer Débora Leal, da Manolita, desenvolve sandálias com originalidade, sua marca registrada. Um dos modelos de sucesso é a sandália Miró, criada depois de uma exposição que ela visitou em Taormina, na Itália.

É a própria Débora que desenha todos os sapatos da marca capixaba. Mas o segredo é a produção em São Paulo, feita numa antiga fábrica de calçados para idosos. Daí a maciez do couro e a preocupação com a anatomia dos pés. “Como sempre quis que a marca fosse reconhecida nacionalmente precisava ter um diferencial”, já disse. Agora, a novidade, é que a marca foi selecionada pela curadoria do site de arquitetura e decoração Westwing.

PEÇAS EXCLUSIVAS

A pedra é um peridoto leitoso, com uma coloração especial, cravada em ouro branco, texturado e polido Crédito: Divulgação Adriana Delmaestro

As joias de Adriana Delmaestro seguem as formas limpas. A designer capixaba acaba de lançar uma mini coleção. "Desenhei uma coleção menor pois a queria bem rara e exclusiva nas formas com lapidações e coloração especial das gemas", diz.

Os anéis são esculturas de ouro geralmente texturados e as pedras - quartzo-prince, o quartzo-negro, a esmeralda, o peridoto e as pérolas de cultura - são as protagonistas das joias. Na peça da foto, ela escolheu peridoto leitoso, com uma coloração especial, cravada em ouro branco, texturado e polido. "Algumas gemas têm lapidações desenhadas para acompanhar o formato do anel. O metal utilizado é sempre o ouro 750 com ligas diferentes em amarelo, branco ou rosé", diz Adriana. O projeto inicial conta com anéis e brincos.

PARA TREINAR

Criada especialmente para a mulher brasileira, as roupas possuem modelagem que combinam com o biotipo latino. Crédito: Divulgação Oakley

A Oakley traz para o mercado três novas linhas dentro da sua coleção de training, para quem pratica os mais variados esportes. As novidades seguem o DNA da marca, com opções tecnológicas para aumentar a performance de quem as usa. Dentre as novidades, a marca traz, pela primeira vez no Brasil, opções femininas no segmento. Criada especialmente para a mulher brasileira, as roupas possuem modelagem que combinam com o biotipo latino.

A linha Ion Breathe 2.0 é focada em leves texturas no tecido, alinhando visual diferenciado e performance com respirabilidade no tecido. Já a Vapor 2.0 utiliza tecidos e recortes com alta respirabilidade para maior evaporação do calor e suor. A OTRN-X tem como inspiração a natureza e atividades outdoor.

Para o masculino, tons mescla e terrosos dominam as peças, com detalhes estampados camuflados, como por exemplo na corta-vento. Entre as opções, camisetas, calças, shorts, jaquetas e acessórios.

FOCO NO MAR

A marca traz uma variedade de itens como bonés, mochilas, bucket hats, além de moletons, camisas, calças e shorts Crédito: Divulgação Franco Amendola

Com peças minimalistas e cores neutras, a Lightning Bolt é relançada no Brasil com uma nova coleção de peças, pranchas e acessórios, trazendo como herança o icônico símbolo do raio para seus produtos. Em sua primeira coleção com a proposta focada no lifestyle, a marca traz uma variedade de itens como bonés, mochilas, bucket hats, além de moletons, camisas, calças e shorts para homens.

A grife segue comercializando pranchas com os seus famosos shapes dos anos 70 e 80, além de longboards e stand-up paddles. O foco da marca está no mar e têm as ondas como inspiração para um lifestyle saudável, além de uma conexão forte com a natureza e com o estilo de vida outdoor.

ATEMPORAL

As modelagens misturam fluidez, delicadeza e um toque de ousadia Crédito: Divulgação Loja Flerte

A Charth tem foco na atemporalidade. Com o lema “buy now, use and love forever” (compre agora, use e ame para sempre), a marca investe em design autêntico, sempre mirando na durabilidade. E os detalhes das peças ditam o DNA da marca, trazendo modelos atemporais e confortáveis.

O couro legítimo é uma da principais matérias-prima. As modelagens misturam fluidez, delicadeza e um toque de ousadia. Com variedade, as peças vão do casual ao clássico. A novidade chega à Vitória na loja Flerte.

TRADIÇÃO CERVEJEIRA

A coleção traz uma linha completa de produtos inspirados no boteco Crédito: Divulgação Bohemia

A C&A e Bohemia se uniram para criar uma coleção que vai presentear toda a família: uma linha completa de produtos inspirados em uma paixão em comum dos brasileiros - o boteco.

Camisetas, aventais, bonés e sacolas em diferentes estampas chegam para brindar a tradição cervejeira passada por gerações. A coleção traduz esse conceito em diferentes peças e um dos destaques fica para as camisetas que ganharam um espaço especial na barra para abrir a long neck.

CORES PARA O DIA A DIA

As papetes possuem solado leve e palmilha anatômica, elementos esportivos e descolados para o dia a dia Crédito: Divulgação Arezzo

A Arezzo lança a coleção Kim. Ela conta com modelos de papetes que mergulham no universo da arte, imersas num ateliê de pintura, cheio de cores e possibilidades. São quatro modelos de papetes, além de duas opções de sandálias com salto, uma com amarração e outra com duas tiras emborrachadas. Os modelos são leves e femininos, perfeitos para serem usadas no cotidiano e durante passeios em viagens.

Em cartela de cores que promete ser tendência da próxima estação, as papetes possuem solado leve e palmilha anatômica, elementos esportivos e descolados para o dia a dia. O conforto é um dos principais atributos, com destaque para as tiras acolchoadas com nó, que trazem ainda mais aconchego para os pés. O diferencial está nas estampas gráficas e exclusivas com todos os tons da coleção.

LINHA PLUS SIZE

A coleção chega com uma grade que vai até os tamanhos EG3 e 58 Crédito: Divulgação Renner

A Renner acaba de lançar uma linha masculina de roupas plus size, que chega com uma grade que vai até os tamanhos EG3 e 58. A diversidade de peças une estilo e conforto, expressando personalidade em looks para todos os gostos. Com novos lançamentos e produtos a cada coleção, a linha inclui camisetas, camisas, bermudas e calças em vários tecidos e estampas.

Os novos jeans plus size trazem opções certeiras para qualquer ocasião. Eles são confeccionados em malha de denim ou têm elastano na composição, o que garante conforto e liberdade de movimento. Entre as peças jeans, há calças nas modelagens skinny, slim e slim comfort e bermudas nas opções azul e preta.

Quem prefere um estilo minimalista encontra diversas peças básicas, como as camisetas lisas confeccionadas em algodão em tons neutros. Elas vão bem com qualquer look, como as bermudas em sarja ou microfibra e até mesmo com calça jogger de moletom.

PARCERIA COM O SURF

Dentre as peças que fazem parte dos uniformes de praia estão as tradicionais Havaianas Brasil Logo e as camisetas Aquarela e Arara Crédito: Divulgação Havaianas

A Havaianas, em parceria com a Confederação Brasileira de Surf, será o uniforme oficial de praia dos atletas na competição. O apoio da marca integra a estratégia junto aos comitês Olímpico e Paralímpico. Ela acompanhará e vestirá por completo os atletas do surfe brasileiro em Tóquio, com calçados, vestuário e acessórios antes e depois dos treinos e competições. Para ampliar o suporte à categoria de surfistas do Brasil, a parceria começa em julho e se estende até o final do ano, incluindo também a Seleção Júnior de Surf.