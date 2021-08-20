Dicas para hidratar o cabelo em casa e obter os melhores benefícios

A hidratação capilar melhora o brilho, a maciez e a vitalidade da fibra capilar Crédito: Freepik

A hidratação para cabelo é um dos cuidados mais importantes na rotina de beleza, já que deixa os fios mais saudáveis e consegue melhorar o brilho, a maciez e a vitalidade da fibra capilar. Além de uma boa alimentação , a saúde e a beleza dos fios também dependem de cuidados específicos. Será que fazer a hidratação do cabelo em casa tem mesmo resultado?

A dermatologista Larissa Fontaine, da Clínica Horaios, explica que a hidratação capilar é responsável por repor a água e os nutrientes perdidos no dia a dia com a poluição, química, radiação solar e o uso do secador e da chapinha. Ela também contribui para diminuir o frizz, evitar pontas duplas, adicionar brilho e maleabilidade aos fios e revitalizar os fios agredidos pela química. "A hidratação pode ser feita em casa e deve ser realizada semanalmente com ajuda de máscaras ou ampolas hidratantes adequadas para seu tipo de cabelo", diz.

Algumas receitas caseiras naturais tornaram-se bastante populares, mas ela conta que nem todas possuem eficácia. "Os óleos minerais e o de girassol não possuem afinidade por proteínas e então não penetram no fio, por isso não são indicados. Já o óleo de coco, reduz a perda proteica do fio e possui uma boa penetração ajudando sim na hidratação. A babosa (Aloe vera) é rica em mucilagens, ou seja, tem uma capacidade alta de reter água e ajudar na hidratação dos fios e também é rica em vitaminas e minerais podendo ajudar muito nos resultados", diz Larissa Fontaine.

A médica ressalta que nem todos os componentes naturais vão ter uma boa penetração no fio. E quando investimos em um produto industrializado, ele foi estudado e testado para atingir o objetivo do rótulo, então é muito mais seguro e certo de atingir o resultado.

CUIDADOS

A tricologista Camila Zanoni também concorda que a hidratação pode ser feita casa e gerar resultados. "O ideal é lavar o cabelo com xampu, retirar o excesso de água com a toalha, aplicar a máscara no comprimento e pontas, pentear e pausar. É importante respeitar o tempo de casa produto. Após a ação, enxaguar e finalizar com leave-in ou modelador".

Camila conta que não vê problema na utilização de óleo vegetais. Já o uso de alimentos não é recomendado, pois podem prejudicar o couro cabeludo. Outro cuidado é escolher produtos específicos para o tipo de cabelo. "É fundamental. Cabelos oleosos, se usar produtos para cabelos secos podem ter o aumento da oleosidade, por exemplo. Os secos usando produtos para oleosos, pode ocorrer um ressecamento".

A tricologista Camila Zanoni faa sobre os cuidados com a hidratação capilar Crédito: Camila Zanoni

"É fundamental lavar corretamente, não utilizar água quente, não esfregar a toalha nos cabelos e pentear das pontas para a raiz" Camila Zanoni - Tricologista e e terapeuta capilar

DICA DE OURO

É preciso cuidado com o uso excessivo de alguns produtos na raiz do cabelo, já que eles podem causar doenças. "O acúmulo de resíduos no couro cabeludo pode causar irritações e até mesmo predispor o crescimento de fungos e bactérias. O ideal é aplicar os agentes condicionantes na altura do lóbulo da orelha em direção às pontas", conta a dermatologista Larissa Fontaine.