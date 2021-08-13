Vídeo: nutricionista explica como panelas e air fryer interferem nos nutrientes

A escolha do recipiente que você utiliza para preparar a comida também influencia no valor nutricional dos alimentos

A nutricionista Roberta Larica conta que o contato diário com os metais pesados tem relação com doenças neurológicas, que podem ter início com perda cognitiva ou de memória. A profissional explica como as panelas, ai fryer e churrasqueira interferem nos nutrientes. Confira no vídeo!