Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Revista AG
  • Vida
  • Vídeo: nutricionista explica como panelas e air fryer interferem nos nutrientes
Saúde e bem-estar

Vídeo: nutricionista explica como panelas e air fryer interferem nos nutrientes

Roberta Larica conta que o contato diário com os metais pesados tem relação com doenças neurológicas, que podem ter início com perda cognitiva ou de memória

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:32

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

13 ago 2021 às 16:32
Fazendo comida na panela
A escolha do recipiente que você utiliza para preparar a comida também influencia no valor nutricional dos alimentos Crédito: Freepik
Não basta ter apenas atenção nos alimentos à mesa, também é necessário verificar como foram preparados, já que alguns contaminantes na cozinha podem minar a saúde do cérebro. Por isso, a escolha do recipiente que você utiliza para preparar a comida também influencia no valor nutricional dos alimentos e no seu bem-estar. Alguns tipos de panelas são melhores que outras quando o assunto é saúde.
A nutricionista Roberta Larica conta que o contato diário com os metais pesados tem relação com doenças neurológicas, que podem ter início com perda cognitiva ou de memória. A profissional explica como  as panelas, ai fryer e churrasqueira interferem nos nutrientes. Confira no vídeo!

Veja Também

Como panelas, air fryer e churrasqueira interferem nos nutrientes

Saiba quais são os melhores e piores tipos de panelas para sua saúde

Veja 7 alimentos que são vilões da alimentação saudável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados