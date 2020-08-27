Pancs: as plantas comestíveis que ganham cada vez mais espaço no mercado

Pancs são saborosas e têm enorme potencial nutritivo Crédito: Fernando Madeira

Você já ouviu falar nas pancs? São as plantas alimentícias não convencionais, que podem ser folhas, verduras, frutos e raízes, muitas com enorme potencial nutritivo e saborosas. São inúmeras as espécies e a maioria é desconhecida por boa parte da população. Por outro lado, já chegam à mesa do brasileiro em iguarias como empanada de ortiga e pasta de buriti.

"O termo panc foi criado pelo biólogo e professor Valdely Ferreira Kinupp e refere-se a todas as plantas não convencionais que possuem partes comestíveis, sendo elas espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas. As pancs constituem um grupo de plantas pouco exploradas no mundo moderno. São encontradas facilmente, pois crescem sozinhas em quintais, terrenos baldios, beiras de calçada, sendo consideradas plantas ruderais", explica Marcio Fronza, pós-doutor em ciências farmacêuticas.

Apesar de as pancs estarem em canteiros das ruas, nas praças e até nos nossos quintais, é preciso cuidado. O pesquisador conta que a identificação correta de qualquer planta, alimentícia ou medicinal, é fundamental, pois existem muitas que são semelhantes visualmente porém não são iguais (espécies diferentes), e sua composição pode ser completamente diversa.

Ora-pro-nóbis Crédito: wikimedia.org

Algumas, inclusive, podem ser tóxicas. "Existem livros com fotos ilustrativas e até mesmo aplicativos de celular que auxiliam na identificação. Entretanto, recomenda-se sempre, antes de consumir, consultar pessoas que já fazem o uso ou consomem determinada planta; ver fotos de diferentes fontes para comparar. Converse com outras pessoas. O conhecimento popular é muito valioso. Finalmente, se possível, solicite a ajuda a algum profissional capacitado para a correta identificação da planta", indica Marcio, que é coordenador de pesquisa da Universidade Vila Velha (UVV).

VALOR NUTRICIONAL

São diversas as variedades de pancs e cada região do país tem suas espécies mais populares. As mais conhecidas são ora-pro-nóbis, chicória-do-campo, taioba, azedinha, peixinho, dente-de-leão, hibisco e serralha.

A nutricionista Fernanda Pignaton diz que várias espécies podem servir de alimento e inclusive apresentar grande valor nutricional. "As folhas da azedinha, por exemplo, têm sabor ácido e podem ser usadas em saladas e sucos. Já a ora-pro-nóbis se destaca por ser rica em proteínas e fibras, tendo as folhas e os frutos comestíveis. É utilizada em recheios e como corante", explica.

Assim como todos os vegetais que conhecemos, cada panc apresenta uma forma diferente de preparo. "Muitas plantas podem ser consumidas in natura, utilizadas na forma de suco ou em saladas. Outras podem ser ingeridas cozidas ou refogadas, e existem ainda aquelas que obrigatoriamente devem passar por cozimento. Não consuma plantas que você não tenha conhecimento sobre a origem ou a identificação, pois muitas podem ser tóxicas", ressalta Fernanda.

"Muitas plantas podem ser consumidas in natura, utilizadas na forma de suco ou em saladas. Outras podem ser ingeridas cozidas ou refogadas, e existem aquelas que devem passar por cozimento" Fernanda Pignaton - Nutricionista

A nutricionista Iessa Comério afirma que essas plantas são classificadas assim porque estão fora da cadeia produtiva. "Nutricionalmente falando, as mais comuns são taioba, pequi, ora-pro-nóbis, baru, fruta-pão, mangaba, entre outras. Elas têm alto potencial nutricional, mas também contêm antinutrientes, que devem ser inativados em sua preparação para que não atrapalhem a absorção de outros nutrientes. Precisamos de mais estudos científicos para falar dos cuidados necessários para fazer o uso diário".

Marcio Fronza explica que a mudança do nosso padrão de vida fez com que privilegiássemos o que pode ser comprado, em vez de valorizar as pancs. "De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, no decorrer de milênios, os seres humanos basearam sua alimentação em mais de dez mil diferentes espécies vegetais. Entretanto, existem menos de 150 espécies sendo cultivadas. Dessas, apenas 12 atendem 80% de todas as nossas necessidades alimentares. E mais: apenas quatro delas  arroz, trigo, milho e batata  suprem mais da metade das nossas necessidades energéticas".

ALGUNS EXEMPLOS DE PANCS: