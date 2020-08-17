Alimentos ricos em fibras: os benefícios para a alimentação

Arroz integral é um dos mais conhecidos alimentos ricos em fibra Crédito: Pixabay

A permanência dentro de casa, por conta da pandemia do novo coronavírus , gerou em muitas pessoas um maior cuidado com a própria alimentação. Seja com o objetivo de reduzir o risco de doenças, melhorar a saúde vascular ou até mesmo recuperar a função intestinal, os alimentos ricos em fibras são uma boa sugestão.

Segundo a nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória Roberta Larica, os alimentos ricos em fibras possuem várias vantagens.

"A gente precisa das fibras para formação do bolo fecal, funcionamento do intestino, eliminação de toxinas e também eliminação de colesterol ruim. Estudos mostram que pessoas que consomem de 20g a 25g de fibras por dia têm benefícios com a saúde cardiovascular. As fibras também promovem saciedade", explica.

De acordo com Roberta Larica, o consumo das fibras deve ser acompanhado de ingestão de água e de prática de exercícios. Caso contrário, a busca pelos benefícios será interrompida por problemas intestinais, como gases.

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o Boa Mesa CBN desta segunda-feira (17), a nutricionista deu dicas de onde encontrar as fibras.

ONDE ENCONTRAR?

CASCAS DE FRUTAS

"Ao comer uma laranja, por exemplo, não jogue fora o bagaço, pois nele há grande concentração de fibras. O mesmo acontece com a maçã. Coma com a casca. O caso também é o da jabuticaba, não jogue fora a casca. São benefícios", disse a nutrcionista.

TALOS

"Muitas vezes os talos são descartados. No caso da cenoura, a maior parte das fibras estão no caule. É possível aproveitar mais alguns alimentos, fazendo sopas, sucos", ressalta.

OUTROS ALIMENTOS