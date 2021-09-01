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Sandália com bico quadrado é a nova tendência; veja dicas de como usar

Ela combina com alfaiataria e coloridas são boas opções para quem busca um toque a mais de modernidade no look

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:02

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

01 set 2021 às 16:02
sapato bico quadrado
Uma sandália nesse estilo funciona bem com alfaiataria Crédito: Reprodução Pinterest
Os anos 90 estão de volta. Pelo menos para a turma da moda, que desfila por aí com o sapato de bico quadrado. O calçado (re)surge como aposta para as mais tradicionais e aquelas que não tem medo de ousar. No street style internacional, o bico quadrado não sai dos pés das fashionistas. Por aqui, Sabrina Sato e Camila Coelho são adeptas.
"A sandália de bico quadrado é mais uma das tendências dos anos 1990 que voltaram. Uma sandália nesse estilo funciona bem com alfaiataria. Tons neutros se adequam para um visual mais formal ou para aquele look de trabalho. Coloridos são boas opções para quem busca um toque a mais de modernidade", explica a consultora de imagem Camile Stefano. 
Os modelos com bico quadrado e amarração vêm com tudo. E uma dica é amarrar por cima da calça. "É uma forma de usar uma roupa simples de um jeito diferente. A sandália com tom próximo ao da calça pode ser uma maneira de iniciar na tendência, antes de arriscar em combinações mais coloridas e menos óbvias", sugere Camile. 

APOSTE NAS CORES

Para quem deseja dar um ar descolado para o look formal, a dica da consultora de imagem Tati Arruda é apostar nas cores. "Elas vão trazer um ar descontraído e até mais jovial para peça. O neon é uma tendência que está de volta. Escolher sandálias com tiras mais finas também ajudam a dar um ar mais leve ao calçado e, consequentemente, ao look mais formal". 
Calçado de bico quadrado
Uma sandália nesse estilo funciona bem com alfaiataria Crédito: Reprodução/ Pinterest
Ela explica que, além das sandálias, sapatos e botas também podem ter o bico quadrado. Mas, como são calçados mais fechados, eles passam uma imagem mais séria e com menos leveza. "Para quem se incomoda com os efeitos de achatamento, é preciso ter atenção com o bico quadrado. O bico mais alongado (fino) ajuda a alongar um pouco a silhueta. Já o quadrado, pode ter o efeito inverso. Mas algumas opções de calçado tem um design já pensado para evitar este efeito. Eles deixam mais o peito do pé a mostra". 
Calçado de bico quadrado
Uma sandália nesse estilo funciona bem com alfaiataria Crédito: Reprodução/ Pinterest
Camile diz que os looks monocromáticos estão em alta e deixam o visual cheio de estilo. "E não precisa ser apenas em tons neutros. A moda está bem colorida e vale investir no monocromático com cores mais intensas também". 

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