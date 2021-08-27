20 produtos ideais para você cuidar dos cabelos

Assim como a pele, o cabelo também sofre com a poluição, os raios solares e o estresse. Por isso, na rotina de cuidados dos fios, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos. Para isso, na hora de escolher os produtos, é importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo para que foi criado.
Além de lavar, a hidratação é fundamental. É ela que repõe água nos fios. A maciez, o brilho e a saúde dos fios dependem desse cuidado. "O cabelo precisa de hidratação para manter suas características funcionais e estéticas. Qualquer cabelo perde as suas propriedades de maciez e brilho se não estiver bem hidratado", explica a tricologista Cristal Bastos.
No mercado, existem várias opções, de shampoo a máscaras capilares, para todos os tipos de cabelos. Tudo o que você precisa é identificar qual se adapta melhor a sua necessidade. Confira.
CUIDADOS COM OS CABELOS
- Shampoo Antiqueda Com Aminexil Vichy Dercos Energizante (R$ 149,90). O produto é ideal para o tratamento antiqueda. Pelo seu ativo patenteado Aminexil, ele promove a ação antiqueda, além de também fortalecer os fios enfraquecidos, por conter complexo de vitaminas PP + B5 + B6.
- Brazilian Joia Condicionador Sol de Janeiro, na Sephora ( R$ 149,00). Ideal para a prevenção de futuros danos, tudo graças à Sol Seal Technology, tecnologia desenvolvida com esferas encapsuladas de queratina de origem vegetal, perfeita para nutrir instantaneamente e reparar pontas duplas.
- BTX Origem, da Nazca Cosméticos ( R$ 15,90). O botox capilar é o tratamento intensivo capaz de melhorar a saúde e o aspecto dos fios, proporcionando reconstrução capilar, alinhamento, brilho e nutrição.
- Condicionador OX Plants ( R$ 14,12) - Com mix de frutas e óleos poderosos, trata os fios danificados de dentro para fora para que cresçam saudáveis e fiquem longos. Ideal para cabelos com química ou danificados, pois deixa os fios nutridos e hidratados.
- Shampoo a Seco Shakeberry, da Ricca (R$19,99). Ele limpa e renova os fios, além de contar com ação antibacteriana que protege os fios contra bactérias em até 99%. É perfeito para eliminar instantaneamente a oleosidade das mechas e devolver aquele volume maravilhoso.
- Keune Care Vital Nutrition Shampoo (R$ 127,42). Recomendado para cabelos secos, porosos e danificados, ele limpa, hidrata e dá leveza aos fios, especialmente aqueles que receberam recentemente mechas ou descoloração. Isso porque sua fórmula é rica em proteínas e vitaminas que protegem, nutrem, regulam a umidade e melhoram a penteabilidade.
- Shampoo Sólido Balance, da Simple Organic (R$ 45,00). Possui Vitamina B5, que equilibra os nutrientes do couro cabeludo e foca na hidratação; proteína hidrolisada de ervilha, cujos aminoácidos se assemelham aos formadores da queratina, nutrindo os fios; e ácido hialurônico, que reduz o frizz e combate o ressecamento, regenera o cabelo, aumenta o brilho, protege e evita a abertura das cutículas. É indicado para cabelos ressecados e cacheados.
- Leave-in de Tratamento Tío Nacho Reconstrutor Total (R$ 29,99). Repara profundamente os cabelos danificados e age para deixá-los até 10 vezes mais fortes e resistentes. Com Aloe Vera puro 100% orgânico, ele também contribui para proteger os fios de futuros danos e agressões.
- Sérum Regenerador Progressivo Quimicamente Danificados, da Natura ( R$ 57,90). Ele regenera danos extremos e recupera a textura mais uniforme dos fios, reduzindo pontas duplas e quebra, além de contar com a Biotecnologia Pró-teia, responsável por preencher os fios de dentro para fora, na medida de cada dano. Conta com o Ativo Liporreposição, que potencializa a inserção de lipídeos perdidos pela fibra capilar, devolvendo a coesão natural das cutículas dos fios de forma inteligente.
- Máscara Reparadora Spa Botanicals Hair, da Jeunesse (R$ 175,00). Feita para todos os tipos de cabelo, o produto possui a tecnologia Kerascalp, que restaura a aparência jovem dos cabelos e ajuda a prevenir o envelhecimento dos fios.
CUIDADOS COM OS CABELOS 2
- Finalizador Multifuncional PhytoManga, da Widi Care (R$ 29,90). O produto contém um blend de Manteiga de Manga e os óleos de abacate, coco e Argan que hidrata os fios oferecendo um toque sedoso e aveludado, enquanto o Extrato de Pitanga tem uma função reconstrutora que ajuda a nutrir e selar a cutícula capilar. Já os aminoácidos fortalecem os fios.
- Creme para Pentear 3 em 1, da Skala Cosméticos (R$ 9,90). Aliado tanto na reconstrução quanto na nutrição e hidratação, um dos diferenciais é o protetor térmico. Formando uma película ao redor da fibra capilar, o produto auxilia na redução de danos causados pelos raios solares, além de proteger do calor do secador, difusor e chapinha, em temperaturas de até 230 graus.
- Le Bain Cicaextreme, da Kérastase (R$ 219,00 ). O shampoo para cabelos loiros pós-procedimento é apresentado em textura creme, é extremamente nutritivo, com lipídios que nutrem 40 vezes mais, oferece limpeza sem fricção. Proporciona uma potente hidratação.
- Máscara Amend, da Botanic Beauty (R$ 36,90). Proporciona aos fios brilho, sedosidade, força e vitalidade, reduzindo a quebra e reforçando sua estrutura interna. Os ativos botânicos deixam os fios mais fortes e resistentes para crescerem saudáveis e bonitos.
- Máscara Reparadora Capilar Castanha do Brasil, da Granado (R$ 62,00). Hidratação profunda dos fios. Ela condiciona, amacia e confere brilho intenso. É enriquecida com glicerina vegetal, silicone e óleo natural de castanha do Brasil.
- Máscara Capilar Match SOS Cauterização, de O Boticario ( R$ 59,90). Possui ingredientes de alta performance como a Queratina Biomimética, um ativo vegetal que traz reposição de queratina nos fios. Ela ajuda a regenerar a fibra capilar devolvendo força e maciez, sem pesar ou enrijecer os fios. O produto reforça a estrutura interna dos fios danificados por química.
- Loção Proteica Acidificante, da Nativa Eco-cosméticos (R$ 64,90). Tratamento de reconstrução e reposição de massa capilar. Possui, entre outros ativos, o óleo de Macaúba, que atua na recuperação dos cabelos danificados evitando a quebra e o envelhecimento dos fios. É um óleo cicatrizante, que ajuda a renovar as cutículas dos fios, selando e modelando os tecidos capilares.
- Leave-in da JustForYou (R$ 59,90). Pensado para combater o frizz, definir e proteger os fios contra o calor, o sol e a poluição, leva em sua composição um rico blend de óleos vegetais para entregar a máxima performance da forma mais natural e minimalista possível. É personalizável para adaptar-se a cada rotina, textura e tipo de cabelo individuais.
- Tratamento Nutritivo Explosão de Óleos Africanos, do Beleza Natural (R$ 20,90). Garante a nutrição profunda que os fios precisam para brilho e saúde em apenas 3 minutos. Seus óleos nutrem profundamente os cabelos da raiz às pontas, deixando os cachos e crespos com brilho e macios.
- Condicionador Reparador Aromacologia, da L’Occitane En Provence (R$ 159,00). Sua fórmula enriquecida com óleo de amêndoas doces oferece maciez e ajuda a desembaraçar os fios. Contém a combinação de cinco óleos essenciais (Ylang-Ylang, Laranja doce, Lavanda, Gerânio e Angélica).