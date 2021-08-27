20 produtos ideais para você cuidar dos cabelos

Na hora de escolher os produtos, é importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo para que foi criado

Assim como a pele, o cabelo também sofre com a poluição, os raios solares e o estresse. Por isso, na rotina de cuidados dos fios, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos. Para isso, na hora de escolher os produtos, é importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo para que foi criado.