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Cuidados com os fios

Aprenda o jeito descomplicado de hidratar o cabelo em casa

Está com fios ressecados? Tricologistas ensinam como deixar a maciez, o brilho e a saúde do cabelo em dia

Publicado em 11 de Março de 2021 às 14:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

11 mar 2021 às 14:01
Mulher cuidado do cabelo
A hidratação pode ser feita no banho quando o produto precisa de uma pausa menor Crédito: Freepik
Ter uma rotina de cuidados com o cabelo é importante. E, nesse cronograma capilar, a hidratação é fundamental. É ela que repõe água nos fios. A tricologista e terapeuta capilar Cristal Bastos explica que a maciez, o brilho e a saúde dos fios dependem desse cuidado. "Ele precisa de hidratação para manter suas características funcionais e estéticas. Qualquer cabelo perde as suas propriedades de maciez e brilho se não estiver bem hidratado".
A tricologista e terapeuta capilar Camila Zanoni concorda. Ela conta que a importância de hidratar o cabelo está em repor água nos fios, uma vez que eles desidratam nas lavagens, na exposição ao sol, no uso de secador, prancha, babyliss e na lavagem com água quente. "No verão os fios precisam de mais hidratação devido à exposição excessiva ao sol, água do mar e piscina, além do aumento das lavagens e transpiração".
Cabelos crespos e cacheados são naturalmente mais frágeis e ressecados. Por isso, precisam de cuidados frequentes. "Os cabelos sofrem danos constantemente. Mesmo os que não são submetidos a danos químicos, sofrem com os físicos, térmicos e ambientais. O próprio envelhecimento dos fios também causa ressecamento", diz Cristal.

Cuidados

A frequência de hidratação vai depender do estado do cabelo. "Os muito danificados precisam ser hidratados com mais frequência, assim como os naturalmente mais ressecados, como os crespos e cacheados", diz Cristal. Camila Zanoni diz que a hidratação semanal é suficiente. "Pode ser feita no banho quando o produto precisa de uma pausa menor. Mas não se deve passar do tempo indicado pela marca, porque pode prejudicar os fios", diz Camila.
Confira o jeito descomplicado de hidratar o cabelo em casa:
1- Lave com xampu indicado para seu tipo de cabelo.
2- Retire o excesso de água apertando a toalha no cabelo. "Não esfregue para não dar frizz ou quebra", diz Camila.
3- Aplique uma quantidade de máscara nos fios e penteie. Pause no tempo indicado pela marca do produto.
4- Enxague e aplique um finalizador indicado para seu tipo de cabelo e deixe secar.

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