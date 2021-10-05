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Moda

'Os Simpsons' participam de desfile da Balenciaga na Paris Fashion Week

Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie cruzaram passarela virtual da grife
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2021 às 10:34

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 10:34

Sim
Homer desfila para a Balenciaga Crédito: Reprodução/YouTube
Há mais de 30 anos no ar, a animação "Os Simpsons" ainda consegue fazer algo pela primeira vez. Desta vez, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie fizeram sua estreia em uma semana de moda.
Foi no desfile da Balenciaga na Paris Fashion Week, na noite de sábado (2). Os moradores de Springfield participaram do desfile da grife, que ocorreu no Théâtre du Châtelet, em Paris.
A plateia que foi assistir ao desfile da coleção primavera-verão 2022 teve a oportunidade de conferir um episódio especial de 10 minutos com a família amarela viajando para a Cidade Luz. Lá, eles acabam sendo recrutados para mostrar os looks da marca na passarela.
Além dos personagens de Springfield, houve participações especiais, como a da editora-chefe da Vogue americana, Anna Wintour, e do diretor criativo da Balenciaga, Demna Gvasalia.
No episódio, Homer compra um vestido da grife por engano para Marge por 19 mil euros (cerca de R$ 120 mil). Ao devolver o modelo, a dona de casa escreve uma carta que emociona o estilista da grife. Ele acaba convidando os moradores de Springfield para desfilar.
A marca disse que a ação tinha como objetivo "ampliar os limites estabelecidos entre moda e entretenimento", além de mudar "a imagem da marca". *
Link do episódio especial: https://www.youtube.com/watch?v=PZHESOq-Gkw

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