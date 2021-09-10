10 novidades da moda nesta semana: coleções, óculos e quimonos

Os biquínis da coleção Borana + Collba possuem textura canelada Crédito: Rafael Guedes

Famosa pelo seu beachwear vibrante e sexy, a Borana acaba de lançar a sua primeira collab. A marca capixaba se uniu a Corona para a coleção-cápsula que imprime uma ode a natureza, estampando suas cores, seu calor e seu lifestyle praiano para uma série de peças como biquínis, camisão, t-shirt e boné.

Já a Mr. Cat se uniu à Fom, a marca de almofadas e puffs, para criar uma linha inédita de sapatos acolchoados e divertidos. "Desenvolver essa collab inovadora foi um processo diferente de tudo o que já havíamos feito. O resultado é uma coleção apaixonante com design inspirado nos nossos clássicos", diz Suzana Carvalhaes, chefe de produto e marketing da Fom.

Nas novidades da semana, ainda têm o lançamento da Emporio Armani, que apresenta a coleção Preserve Amazônia. São três novos óculos feitos com materiais sustentáveis e vendidos, exclusivamente, no Brasil. Confira!

INSPIRADA NA NATUREZA

Os biquínis da coleção possuem textura canelada Crédito: Rafael Guedes

Após abrir a primeira loja em Ipanema, a Borana apresenta a sua primeira collab - que já está dando o que falar. A marca capixaba se uniu a Corona para lançar um coleção limitada de 8 biquínis, calça, camisão, t-shirt, bag e boné. A coleção conta com duas estampas exclusivas, pintadas em tinta acrílica pela artista Clara Nahas. Todos os biquínis possuem textura canelada e a paleta das peças são as cores da marca de cerveja: azul-marinho, branco e amarelo.

MOMENTO DE GLÓRIA

Os tecidos esvoaçantes, que remetem as janelas se abrindo, são destaque da coleção Crédito: Divulgação

Para a coleção Verão 2022, a Mixed materializa um momento glorioso, de otimismo, após um momento de refúgio, tema de sua coleção de Inverno. Tudo isso é traduzido em peças com tecidos leves, em sua maioria brasileiros e sustentáveis, como o algodão orgânico e o chiffon de seda, que transmitem bem-estar e fluidez e, ao mesmo tempo que resgata a produção artesanal, em peças bordados à mão e cintos feitos em matérias rústicos em parceria com mulheres, que executaram com maestria e delicadeza as peças em suas residências, homenageando e reconhecendo o trabalho de profissionais que utilizam as técnicas manuais para dar vida às roupas. As peças são vendidas na La Bassetti, em Vitória.

CONFORTO NOS PÉS

A coleção tem oito modelos de calçados femininos e masculinos com design clean e produtos feitos em lycra, Neoprene e couro soft Crédito: Divulgação

Numa parceria inédita, a Mr. Cat se uniu à Fom, a marca de almofadas e puffs, para criar uma linha de sapatos acolchoados e divertidos. Depois de quase um ano em desenvolvimento, a coleção de oito modelos de calçados femininos e masculinos chega às prateleiras com design clean e produtos feitos em lycra, Neoprene e couro soft. Para os homens, tênis com traseiras acolchoadas e solas de borracha. Para as mulheres, slides e plataformas com formas inspiradas na famosa almofada nó da Fom e palmilhas ultra macias. Os tênis femininos têm pela primeira vez sua construção em lycra, assim como a clássica anabela, que também ganha versão em fibra elástica.

CONEXÃO COM O SAGRADO

Os modelos propostos têm bases de seda pura, viscose 100%, e crepe. Crédito: Divulgação

Maria Sanz lança a nova coleção de quimono chamada XamãGeisha. Da cultura japonesa, o quimono é uma veste comum e rara. Os modelos propostos têm bases de seda pura, viscose 100%, e crepe. E vão do clássico quimono japonês, passando pelos mais curtos, até os tipo vestido.

As estampas autorais são desenhadas por Maria, em seu estúdio criativo em Vitória. Na série de três estampas, Kuan Yin, Manás e Tsurus, a artista aponta os poderes que as mulheres trazem como condição humana: serem a conexão com o sagrado.

MODA E PERFUMARIA

São quatro modelos de lenços com estampas únicas Crédito: Divulgação

Desde do início do mês, os clientes que adquirirem uma fragrância feminina de O.U.i, marca de alta perfumaria, serão presenteados com um exclusivo lenço de seda. O acessório clássico e atemporal é sinônimo de versatilidade no mundo todo, especialmente na França, berço da moda e da perfumaria.

O item é resultado da parceria de O.U.i com a Scarf Me. Amandine Delaunay artista icônica parisiense que encanta com seus traços, foi a ilustradora convidada para desenvolver quatro modelos de lenços com estampas únicas, que expõem a essência de cada uma das fragrâncias da marca, traduzindo os olfativos por meio de suas ilustrações.

T-SHIRT COM BOSSA

Flávia Gama lança uma coleção com a Trevo Crédito: Divulgação

A Trevo lança mais uma collab de sucesso. A marca capixaba apresenta, em parceria com a chef pâtissier Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, uma coleção de t-shirts com a palavra resiliência e a frase 'coisas boas levam tempo'. "Na composição criativa pensamos em trazer um layout bem colorido e alegre que é a cara da Flávia. E o layout retrata uma composição de linhas e cores entre a palavra e a frase representando esse contexto de tempo e percalços para alcançar o sucesso", afirma Camila Sartório, fundadora da Trevo. As cores das t-shirts são branco ou pink, baseado na cartela de cores da chef. Todas são de modelagem unissex o que garante uma peça cool, moderna e versátil.

OLHAR CARISMÁTICO

A coleção de sol conta com três cores distintivas que definem os contornos produzidos em acetato Crédito: Divulgação

A Persol lança coleção de óculos inspirada no sucesso da Netflix "La Casa de Papel". A parceria traz os modelos Original El Profesor, assim como uma versão de sol levemente arredondada, El Profesor Sergio, que conta com três cores distintivas que definem os contornos produzidos em acetato deste estilo gota icônico da Persol. Reformulado com uma ponte dupla levemente arredondada super moderna, do preto de elevada definição com lentes azul degradê à combinação havana clássico e verde, ou a armação com o novo cinzento transparente com lentes polarizadas cinzenta escuro, esse look vai do clássico ao cool com facilidade.

HOMENAGEM À NOVA YORK

Coleção Asics Brasil Crédito: Divulgação Asics

O designer criativo Angelo Baque, que trabalhou por uma década na Supreme, realiza parceria com a Asics para lançar o tênis Angelo Baque x Asics Gel-Kayano - apelidado por Baque de "Rebirth of Cool". O lançamento marca a primeira collab com seu nome. O tênis tem a parte superior nas cores cinza, preto, prata e azul, complementado com um toque laranja-vermelho e amarelo ao longo da borda externa da sola. O objetivo de Baque foi criar algo que parecesse contemporâneo, ao mesmo tempo que incluía homenagens à herança de sua família e à educação na cidade de Nova York.

CALCINHA ABSORVENTE

Com prints florais e tule na lateral, a novidade chega nos modelos biquíni e laterais largas Crédito: Divulgação

Trazendo o clima da primavera para a rotina da mulher, a Hope lança o novo modelo da calcinha absorvente Flow em versão estampada. Com prints florais e tule na lateral, a novidade chega nos modelos biquíni, ideal para mulheres com fluxos moderados, e laterais largas, indicada para fluxos intensos.

Feita com tecido biodegradável, a peça tem camadas absorventes e tecnológicas, que oferecem segurança durante o uso. Entre as funcionalidades que essas camadas proporcionam estão: proteção antimicrobiana, que evita a proliferação de fungos e bactérias, tecido respirável, que ajuda a manter a saúde íntima e barreira impermeável, que evita possíveis vazamentos. Ela também absorve qualquer fluído líquido além da menstruação, como suor.

HOMENAGEM À AMAZÔNIA

O lançamento traz três novos óculos feitos com materiais sustentáveis Crédito: Divulgação Emporio Armani

A Emporio Armani apresenta a nova coleção Preserve Amazônia. O lançamento traz três novos óculos feitos com materiais sustentáveis e desembarca, exclusivamente, no Brasil, durante o mês de setembro nas unidades da Óticas Carol em parceria com a Ong Ecoarts.