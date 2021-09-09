Roacutan para afinar o nariz? Entenda os perigos do uso indevido do remédio

O remédio é usado para tratamento de acne. E não possui comprovação científica para afinar o nariz Crédito: Freepik

O uso de um remédio capaz de afinar o nariz, garantindo uma suposta "rinoplastia sem cortes". Alguns tiktokers têm mostrado o antes e depois do nariz após o tratamento com Roacutan, remédio também conhecido como Isotretinoína, que costuma ser receitado para o tratamento de acne severa.

Somadas, as hashtags “roacutancheck” e “roacutanchallenge” chegam a 29 milhões de visualizações. Nos vídeos, os participantes alegam que tiveram o nariz remodelado após a ingestão do remédio Roacutan, o que não possui comprovação científica e coloca em risco a saúde do seu usuário.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) divulgou um alerta para o uso indevido do medicamento. "Vídeos divulgados por jovens em redes sociais, que sugerem o uso indevido de um medicamento para, supostamente, deixar o nariz mais fino, preocupam a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Em esclarecimento divulgado à população, a entidade reitera que, até o momento, não há pesquisas ou estudos científicos válidos que reconheçam segurança e eficiência nesta prática que tem sido alardeada", diz o texto.

Além disso, a SBD reitera que o consumo indiscriminado da isotretinoína (vendida com diferentes nomes comerciais no Brasil), sem necessidade e acompanhamento adequado, deixa a pessoa exposta a efeitos adversos, que podem ser graves.

TRATAMENTO DE ACNE

A Isotretinoína oral é utilizada há quatro décadas para tratamento sistêmico de acne vulgar moderada a grave com eficácia comprovada. "A isotretinoína é aprovada para o tratamento da acne, e tem uso para outras queixas dermatológicas como rosácea refratária e dermatite seborreica grave. É uma medicação que revolucionou o tratamento da acne grave que deixa sequelas importantes, que vão além das cicatrizes na pele, mas que afetam a imagem e autoestima do jovem", conta a dermatologista Renata Bortolini.

O medicamento é recomendado para maiores de 12 anos, sempre com acompanhamento médico. O efeito colateral mais comum é o ressecamento da pele e das mucosas. "Geralmente esses sintomas são controlados com o uso de hidratantes labiais, nasais e oculares", conta Renata.

A dermatologista Renata Bortolini fala sobre o uso da Isotretinoína Crédito: Camilla Baptistin

"O acompanhamento médico é importante antes e durante o tratamento para avaliar o comportamento da droga no organismo de cada paciente, identificando quem pode usar ou continuar " Renata Bortolini - Dermatologista

Renata Bortolini conta que casos de alteração do humor como a depressão e a ideação do suicídio, por conta do uso do medicamento, são mais raros de acontecer. "É indicado a interrupção da medicação e acompanhamento com médico psiquiatra".

CUIDADOS

A dermatologista Karina Mazzini explica que a Isotretinoína nunca foi utilizada como tratamento para deixar o nariz mais fino. "Na maioria das vezes, o medicamento, que na verdade é o Roacutan, é usado para o tratamento da acne mais severa", diz.

Entre os efeitos colaterais, alguns pacientes, podem apresentar conjuntivite e coceira na pele por conta do ressecamento. "O que a gente observa também é o aumento das enzimas hepáticas, que pode acontecer no TGO, o TGP e o Gama GT transitoriamente. Muitas vezes a gente reduz a dose e as transaminases abaixam, não precisa necessariamente suspender o tratamento, é só saber lidar com isso e vigiar. Os pacientes que tomam isotretinoína têm que fazer exame de sangue mensal", ressalta Karina.

A dermatologista Karina Mazzini fala sobre o uso da Isotretinoína Crédito: Karina Mazzini/Divulgação

"É proibida a ingestão de bebida alcoólica durante o tratamento porque o metabolismo do medicamento é no fígado, e o álcool certamente vai atrapalhar esse metabolismo" Karina Mazzini - Dermatologista

MULHER EM IDADE FÉRTIL

A dermatologista Juliana Drumond explica que os riscos são monitorados através dos exames de sangue, feitos regularmente, e que a dosagem do remédio tem que ser muito bem ajustada, variando para cada pessoa e de acordo com a sensibilidade da pele.

Um dos problemas mais graves são os relacionados as mulheres. A droga é proibida para mulher em idade fértil, pois se ela engravidar existe um risco do bebê nascer com malformações congênitas. "Com efeito colateral, o principal problema seria a questão de gravidez. A mulher não pode engravidar durante o tratamento e nem dois meses após o término dele, porque é um medicamento que apresenta uma alta incidência de má formação fetal", explica a médica.

Outra situação grave é uma hepatite medicamentosa, porque é um medicamento metabolizado pelo fígado. "Se a pessoa tem algum problema hepático ou toma outra medicação pode sobrecarregar o órgão. Por isso, pedimos os exames para ver as dosagens da enzimas hepáticas. Porém a grande maioria não tem problema nenhum", ressalta Juliana.

Os pacientes também podem ter mudança de humor. "Se já tem uma tendência depressiva, poderia agravar esse quadro. Na maioria das vezes, principalmente quando o paciente é adolescente, o tratamento de acne está também relacionado a autoestima. Então, quando tratamos a acne, melhora a pele a autoestima da pessoa. Porém, se tiver a indicação de depressão tem que ser conversado com o psiquiatra".