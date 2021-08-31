Pocah é diagnosticada com narcolepsia; entenda a doença que causa sono em excesso

A cantora foi diagnosticada com narcolepsia, um distúrbio que causa sonolência diurna em excesso Crédito: Reprodução/ @pocah

A participação de Pocah no 'BBB 21' chamou a atenção de muitos telespectadores. Tudo pelo sono pesado e por dormir muito durante sua passagem pelo programa. Essa semana a cantora foi diagnosticada com narcolepsia, um distúrbio que causa sonolência diurna em excesso. A doença está associada à deficiência da orexina, um dos neurotransmissores responsáveis por deixar os seres humanos acordados.

"Vocês já ouviram falar em narcolepsia? É um distúrbio do sono. Pois é! Descobri que tenho. Estou tratando isso e algumas outras coisas como TDAH e ansiedade. Desculpa não estar tão ativa aqui como antes e não postar com tanta frequências nas redes", publicou a funkeira em sua conta no Twitter. À época da transmissão do reality show, internautas fizeram brincadeira com o fato em memes.

Vocês já ouviram falar em Narcolepsia? É um distúrbio do sono. Pois é! Descobri que tenho. Estou tratando isso e algumas outras coisas como TDAH e ansiedade. Desculpa não estar tão ativa aqui como antes e não postar com tanta frequências nas redes. + — MUITO PRAZER, POCAH ? (@Pocah) August 28, 2021

O neurologista Igor Pagiola explica que existem duas categorias de narcolepsia. "Existem a narcolepsia tipo 1 e tipo 2. Narcolepsia tipo 1 é um doença bem definida caracterizada por excesso de sonolência diurna e cataplexia, enquanto a tipo 2 é uma síndrome de sonolência sem cataplexia".

"A cataplexia é um dos sintomas que a pessoa tem perda do tônus muscular, ela fica toda mole. Mesmo acordada, não consegue mover os braços e as pernas. Só consegue mexer os olhos e isso dura alguns segundos", completa o neurologista Waldemar Carlos Barros, da Unimed Sul Capixaba.

Outros sintomas são as alucinações que a pessoa tem quando começa a dormir, além da paralisa do sono, que também pode ocorrer em pessoas que estão muito cansadas. "Mas nos pacientes narcolépticos é bem comum da pessoa acordar e não conseguir se mexer", diz Waldemar.

Outro sinal da doença é quando a pessoa dorme relativamente bem durante a noite e mesmo assim continua sonolenta. Igor lembra que a sonolência surge, preferencialmente, em períodos monótonos ou de relativa inatividade.

"Normalmente, os cochilos são curtos e considerados revigoradores por pacientes. Da mesma forma, o sono noturno é geralmente considerado revigorador e acordar de manhã geralmente não é difícil", explica Igor Pagiola.

"É uma doença rara que acomete 25 a cada 100 mil pessoas. É uma sonolência inexplicável e ela começa a ter alguns prejuízos no trabalho ou na escola" Waldemar Carlos Barros - Neurologista

RISCOS E DIAGNÓSTICO