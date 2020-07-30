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Simpsons prevê cédula de R$ 200 em episódio no Brasil; assista

Na história, Homer vira árbitro de futebol e todo mundo quer subornar o personagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 15:06

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 15:06

'Os Simpsons' acertaram mais uma: série prevê cédula de R$ 200 em episódio no Brasil
'Os Simpsons' acertaram mais uma: série prevê cédula de R$ 200 em episódio no Brasil Crédito: Reprodução/Fox
A série Os Simpsons tem talento para prever o futuro. A animação adivinhou a nova cédula de R$ 200 aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e anunciada pelo Banco Central nesta quarta-feira, 29. A cena é exibida durante o 16º episódio da 25ª temporada, que foi ao ar em 2014.
Em You Don't Have to Live Like a Referee (Você Não Precisa Viver como um Árbitro), o personagem Homer se torna árbitro da Copa do Mundo e passa por testes de suborno no Brasil. Em um deles, oferecem ao pai da família Simpson uma pasta cheia de notas de R$ 200, mas ele se recusa a pegar a grana.

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Nesse mesmo episódio, a série norte-americana mostra a derrota do Brasil para a Alemanha, por causa da lesão de um grande jogador. Seria mais uma previsão?
A nova cédula brasileira deve entrar em circulação em agosto - e será estampada com a imagem de um lobo-guará.

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