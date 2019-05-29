'Os Simpsons' estreia 30ª temporada com Gal Gadot e menção a Catra

29/05/2019 - Cena da 30ª temporada de 'Os Simpsons' Crédito: Divulgação

Quase 30 anos desde que o primeiro episódio de "Os Simpsons" foi ao ar, a animação criada no final de 1989 chega a sua 30ª temporada nesta quinta-feira (30), confirmando que ainda é possível criar novas histórias em volta da família composta por Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie.

No primeiro episódio da nova leva, por exemplo, assistido pela Folha, Bart escapa de uma morte e inventa histórias do além-mundo para se promover e fazer um filme. Intitulado "Bart Não Está Morto", o episódio é o 640º da série a ir ao ar e conta com abertura especial em homenagem à 30ª temporada.

Em seus 30 minutos, ele traz suas tradicionais cenas de humor ácido e ironiza comportamentos de pessoas que se dizem cristãos. Jesus e até a atriz Gal Gadot (de "Mulher Maravilha") ganham representação na trama. E na dublagem para os brasileiros, Mr. Catra, morto em 2018, é homenageado em uma menção de Bart, que diz ter visto o funkeiro no céu.

Em outro episódio da nova temporada, Homer e Marge entram para um reality show de aventura para casais, em que são tecidas críticas sobre esse tipo de programa e até aos "coaches" (nova categoria de profissionais que visam fazer com que seus clientes adquiram um objetivo pessoal ou profissional específico, através de treinamentos).

Também poderão ser vistos artistas como Emily Deschanel, Rupaul, Billy Eichner, J.K. Simmons, o diretor Guillermo del Toro, Dave Matthews, Josh Groban e Liev Schreiber.

Os 23 novos episódios serão exibidos apenas na TV -por enquanto, não há previsão para que a série vá para serviços de streaming- com dois episódios inéditos por semana, todas as segundas-feiras, às 22h, no Fox Channel. Exclusivamente na estreia, serão exibidos os três primeiros, um seguido do outro.

Para comemorar a chegada da 30ª temporada, o seriado ganhou uma maratona diária durante todo o mês de maio na Fox. A ideia foi exibir todos os episódios das 29 temporadas do primeiro dia do mês até esta quarta-feira (29), como forma de "aquecimento" para os fãs.

Vencedora de 32 prêmios Emmy e 34 Annie Awards -além de uma indicação ao Oscar em 2012 pelo curta-metragem "The Longest Daycare"- "Os Simpsons" se mantém como uma das franquias globais de entretenimento mais famosas das últimas décadas e ícone pop de diferentes gerações.

Também ficou conhecida por ter "previsto" diversos fenômenos, como a eleição do presidente americano Donald Trump, a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, e a destruição de King's Landing do seriado "Game of Thornes".